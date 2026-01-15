¿Te están espiando? Señales y consejos para proteger tu cuenta

La seguridad en WhatsApp es más importante que nunca. Descubre cómo prevenir el acceso no autorizado a tus mensajes y proteger tu información personal.

La creciente preocupación por la seguridad en WhatsApp ha llevado a la adopción de medidas proactivas por parte de los usuarios en 2026. Con métodos de espionaje cada vez más avanzados, como el «quishing» (phishing a través de códigos QR) y el intercambio de SIM (SIM swapping), es esencial estar alerta para salvaguardar tus conversaciones y datos sensibles.

El intercambio de SIM es particularmente alarmante, ya que permite a un atacante obtener un nuevo chip para tu número, facilitando la instalación de la aplicación en otro dispositivo y el acceso a tus códigos de verificación. Además, las redes WiFi públicas son un terreno fértil para el secuestro de cuentas, donde los delincuentes pueden interceptar tus datos sin ser detectados.

¿Cómo saber si tu cuenta ha sido comprometida?

Existen varios signos que pueden indicar que tu cuenta ha sido vulnerada. Uno de los más evidentes es la presencia de dispositivos desconocidos en la sección de «Dispositivos vinculados». La aparición de navegadores o ubicaciones que no reconoces es un claro indicador de acceso no autorizado. También, si recibes códigos de verificación por SMS sin haberlo solicitado, es una señal de que alguien está intentando registrar tu número en un nuevo dispositivo.

Otras señales incluyen mensajes que aparecen como «leídos» sin tu intervención, cambios repentinos en tu foto de perfil o llamadas que no realizaste. Con WhatsApp Web, es crucial revisar regularmente las sesiones abiertas, ya que la falta de notificaciones al iniciar sesión desde un navegador ajeno puede dejarte vulnerable.

Cómo reforzar la seguridad de tu WhatsApp

Para prevenir ser víctima de aplicaciones espía o keyloggers, la verificación en dos pasos es esencial. Este proceso proporciona una capa de protección adicional, impidiendo la activación de tu cuenta en otro dispositivo sin un PIN exclusivo que solo tú conoces.

Pasos para activar la verificación en dos pasos:

1. Dirígete a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos.

2. Vincula un correo electrónico para facilitar la recuperación de acceso en caso de olvido del código.

3. Habilita un bloqueo biométrico (huella dactilar o FaceID) para abrir la aplicación.

4. Revisa periódicamente tu lista de aplicaciones para eliminar cualquier app desconocida que pueda estar interfiriendo con tus notificaciones.

Consejos de Seguridad para 2026

Recuerda estas pautas clave para mantener tu cuenta segura:

Verificación en dos pasos: Activada siempre para prevenir el robo de cuentas.

Control de sesiones activas: Revisa frecuentemente los «Dispositivos vinculados».

No compartas códigos de verificación: Nunca los envíes por chat, WhatsApp no lo solicita.

Mantén la aplicación actualizada: Esto es vital para corregir posibles fallas de seguridad.