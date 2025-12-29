El tratamiento de Jair Bolsonaro para sus hipo persistente genera controversia

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ha comenzado un nuevo tratamiento para aliviar su problemático hipo, que lo ha aquejado durante meses. Su esposa, Michelle Bolsonaro, compartió la noticia a través de las redes sociales.

Detalles del Procedimiento Médico

De acuerdo a lo informado por los médicos, Bolsonaro recibió un bloqueo del nervio frénico derecho. Dentro de 48 horas, está programada una nueva intervención para bloquear el nervio frénico izquierdo.

El Nervio Frénico y Su Función

Este nervio, considerado vital, se origina en el cuello y controla el diafragma, que es el principal músculo utilizado para respirar.

Una Larga Batalla contra el Hipo

“Han sido nueve meses de lucha y angustia con hipo diario”, expresó Michelle Bolsonaro, subrayando la dificultad que ha enfrentado el ex mandatario desde el inicio de este síntoma.

Estado de Salud de Bolsonaro

Los médicos han asegurado que el procedimiento fue exitoso. Bolsonaro, de 70 años, había sido hospitalizado previamente para someterse a una cirugía por hernia. En septiembre, fue condenado a 27 años de prisión por el tribunal supremo de Brasil tras ser hallado culpable de intentar un golpe para revertir su derrota electoral en 2022.

Libertad Temporal para la Cirugía

Bajo la autorización del juez del tribunal supremo Alexandre de Moraes, Bolsonaro pudo salir de prisión para recibir tratamiento médico, mientras en el hospital también apoyó la candidatura presidencial de su hijo, Flavio Bolsonaro, para 2026.

Retorno a la Prisión

Una vez que sea dado de alta, Bolsonaro regresará a su celda en una prisión federal ubicada en la capital.

Antecedentes de Salud

El ex presidente ha lidiado con problemas de salud desde que fue apuñalado en septiembre de 2018 durante un evento de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, lo que le llevó a someterse a múltiples cirugías en la zona abdominal.