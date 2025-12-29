Accidente en la Panamericana: Auto de colección pierde una rueda

Un impresionante Mercedes-Benz SL Pagoda, valuado en 180 mil dólares, se convirtió en protagonista de un inusual accidente en la autopista Panamericana, generando gran preocupación y expectación entre los automovilistas que pasaban por la zona.

Un Accidente Inesperado

El icónico auto de colección, que había salido de un taller especializado tras cinco años de restauración, se detuvo en plena vía rápida luego de perder una rueda. El suceso ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, y no tardó en desatar las alarmas en redes sociales con imágenes y videos del lamentable incidente.

¿Qué Ocurrió Realmente?

Las imágenes del accidente muestran cómo la rueda desprendida quedó peligrosamente a pocos metros del vehículo, creando una situación crítica para otros conductores. Fue entonces cuando un automóvil embistió la parte trasera del Pagoda, empujándolo hacia el lado opuesto de la calzada. Otros vehículos también se vieron involucrados en el choque.

Causas del Accidente

De acuerdo con informes, una tuerca mal ajustada fue la causa principal de este imprevisto. Este fallo mecánico provocó que el eje se desprendiera, dejando al Mercedes expuesto y vulnerable en una vía tan transitada.

Daños y Consecuencias

Afortunadamente, a pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, el lujoso vehículo sufrió daños significativos tanto en su carrocería como en el chasis. El conductor, quien había planeado un viaje a Punta del Este, se vio forzado a cancelar sus planes tras el inesperado evento.

Respuestas Rápidas

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, implementando una interrupción parcial del tránsito en el cruce con Camino del Buen Ayre para facilitar las labores de rescate y limpieza. Bomberos y personal de seguridad vial trabajaron en conjunto para restablecer la normalidad en la autopista.

Sobre el Mercedes-Benz SL Pagoda

Este modelo, que data de entre 1963 y 1971, es un símbolo en la historia automotriz mundial. Conocido por su diseño refinado y su techo rígido removible, es un objeto de deseo para muchos coleccionistas, alcanzando un valor en el mercado de entre 130.000 y 180.000 dólares.