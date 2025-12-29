Analizan celulares del dueño y tesorera de financiera asociada a Chiqui Tapia

Revelaciones Impactantes en el Caso Sur Finanzas: Investigación de Lavado de Activos

Un nuevo capítulo se abre en el caso de Sur Finanzas, donde la Justicia argentina profundiza en las conexiones financieras entre la empresa y varios clubes deportivos, buscando esclarecer posibles irregularidades en el manejo de fondos.

El Juzgado Federal 2, bajo la dirección del juez Luis Armella, ha solicitado asistencia técnica a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema para abordar la complejidad de las finanzas entre Sur Finanzas y clubes de fútbol, centrándose en la posibilidad de una estructura delictiva destinada a blanquear dinero de origen dudoso.

Análisis de Dispositivos Electrónicos y Documentos Clave

Los teléfonos móviles de Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, y de su tesorera Micaela Sánchez, junto con otros involucrados, han sido desbloqueados y están listos para su análisis. Este examen, junto a la labor de DAJuDeCO, tiene como objetivo identificar los lazos financieros y comunicacionales que sustentan las acusaciones planteadas por la Fiscalía liderada por Cecilia Incardona.

Investigación Financiera a Fondo

Las tareas específicas encomendadas a la DAJuDeCO incluyen la reconstrucción de las operaciones financieras realizadas y el seguimiento de los movimientos bancarios, con la meta de generar un informe que aclare las relaciones financieras y sociales detectadas entre Sur Finanzas y las entidades deportivas implicadas.

Recopilación de Pruebas Documentales

La Fiscalía ha comenzado el análisis de más de 20 cajas de documentos confiscados durante diversas operaciones, que incluyen contratos, órdenes de pago y comprobantes. Esta información es crucial para rastrear la trayectoria del dinero involucrado.

Patrones de Usura y Estrategias de Lavado

Los investigadores han identificado un patrón de usura financiera perjudicial para los clubes. Sur Finanzas ofrecía préstamos a tasas de interés elevadas, creando un escenario financiero desfavorable para estas instituciones. Además, se han observado mecanismos como contratos de patrocinio inflados y transferencias de efectivo que complican aún más la situación.

Movimientos Sospechosos en la Televisión

Un análisis inicial ha revelado que San Lorenzo cedió derechos de transmisión, permitiendo que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, realice depósitos en Sur Finanzas para saldar deudas del club, un hecho que plantea nuevas preguntas sobre la legalidad de estas transacciones.

Empoderamiento Financiero Inusual

Sur Finanzas ha logrado establecer un control significativo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), actuando como patrocinador y principal acreedor de clubes en crisis. La relación entre Sur Finanzas y la cúpula de la AFA es objeto de investigación, especialmente por la posible conversión de activos a criptomonedas, lo que podría complicar aún más el rastro financiero.

Consecuencias Legales y Arrestos Domiciliarios

Ante estas revelaciones, el juez Armella ha dictado procesamiento con arresto domiciliario para Sánchez y otros involucrados, acusándolos de encubrimiento agravado por la posible alteración o destrucción de pruebas vitales para el caso de lavado de activos.

Encontrados: Un Arsenal de Pruebas