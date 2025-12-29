El Falso Profeta: La Fallida Predicción del Fin del Mundo

Un hombre que asegura tener una conexión divina ha cautivado a miles en las redes sociales con sus profecías sobre el fin del mundo. Ebo Noah, un supuesto profeta, ha desatado tanto interés como crítica con sus alarmantes mensajes.

Desde su hogar en Ghana, Ebo Noah ha realizado varias publicaciones donde asegura que el 25 de diciembre sería la fecha de un cataclismo inminente, marcado por inundaciones devastadoras. En sus vídeos, Noah no solo lamenta el destino de la humanidad, sino que también, supuestamente, ha construido varias arcas para salvar a sus seguidores de la catástrofe.

Ebo Noah intenta captar la atención como profeta en las redes



Los Mensajes de un Profeta Moderno

El autoproclamado profeta ha compartido numerosas revelaciones en las que advierte sobre el inminente juicio divino que caerá sobre la humanidad. Sus relatos sugieren que solo aquellos que se sumen a su causa podrán salvarse, prometiendo arcas de salvación en un mundo vivido entre desastres naturales.

Estilo de Vida Contradictorio

Aunque abrazando una imagen austera —con apariencia descuidada y atuendos desgastados— sus acciones han levantado cejas. Noah se mueve en un vehículo lujoso, lo que ha llevado a algunos seguidores a cuestionar sus intenciones. Sin embargo, esta dualidad no ha frenado su creciente popularidad, especialmente entre quienes buscan respuestas en un mundo incierto.

Inundaciones y Fe: Crean Expectativas

Conforme se acercaba la fecha prevista para el desastre, sus seguidores creían fervientemente en su mensaje. Noah instó a las personas a reunir donaciones, supuestamente para ayudar a los más necesitados, mientras que el eco de sus advertencias ya había resonado más allá de las fronteras de Ghana. Muchos viajaron de otras naciones para experimentar de cerca su promesa de salvación.

Cambio de Planes

A medida que avanzaba el 25 de diciembre y sin que ocurriese el cataclismo, Noah emitió un nuevo mensaje. En un giro inesperado, anunció haber intercedido ante Dios, lo que supuestamente le otorgó más tiempo para preparar nuevas embarcaciones y llevar a cabo su misión de salvación.

Desenlace Sorprendente

El 25 de diciembre llegó y se fue sin incidentes. Pese a esto, Noah continuó promoviendo su mensaje de arrepentimiento y preparación. Poco después, se presentó en un evento multitudinario de música rap, donde sorprendió a los asistentes, reforzando su estatus como figura mediática.

¿Un Profeta o un Showman?

La controversia en torno a Noah ha escalado en días recientes, especialmente tras informes sobre ataques que sufrió y la destrucción de uno de sus barcos. Estas noticias han accedido a las redes, convirtiendo su historia en un fenómeno viral que atrapa tanto a escépticos como a creyentes.

Ebo Noah y su historia viral en redes



Los incidentes recientes que involucran a Ebo Noah y su predicación reflejan un creciente fenómeno global donde la narrativa apocalíptica genera respuestas masivas en plataformas digitales, aunque sus mensajes de advertencia no siempre se materialicen.