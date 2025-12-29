Alerta de inundación en Elbląg: Ríos crecen y amenazan a la ciudad polaca

Las autoridades de Elbląg se preparan para posibles inundaciones debido a un fenómeno natural que ha provocado el incremento de los niveles de agua en la región.

El principal culpable del aumento en los niveles de agua es el efecto de «retroceso», provocado por vientos del noroeste que empujan el agua de la laguna de Vístula de vuelta al cauce del río Elbląg. Este proceso hidrológico genera un riesgo notable de inundación en las áreas adyacentes.

Medidas de Prevención y Monitoreo Activo

Ante esta situación, las autoridades locales y los servicios de emergencia han instalado barreras de control de inundaciones en las zonas más vulnerables de la ciudad, como el Bulevar Zygmunt August y la Calle Warszawska. Además, están monitoreando de cerca los niveles de agua en tres puntos de medición en la zona de Elbląg, todos ellos sobrepasando el umbral de advertencia.

Mensaje del Alcalde y Precauciones para los Ciudadanos

El alcalde de la ciudad enfatizó que todos los servicios están en alerta máxima y que la situación hidrológica se está monitorizando constantemente. En un mensaje a través de sus redes sociales, instó a los residentes a adoptar precauciones y recordó la importancia de llamar al número de emergencia 112, así como al Centro de Gestión de Crisis, disponible las 24 horas.

Alertas Meteorológicas y Condiciones Severas

El Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) ha emitido alertas que advierten sobre fuertes vientos en la región, los cuales podrían persistir en las próximas horas. Se anticipan también condiciones climáticas heladas y severas, que podrían complicar las operaciones de rescate y hacer necesario que los residentes extreme su precaución.

Situación Dinámica y Vigilancia Continua

A pesar de que en este momento no se han emitido alertas de evacuación ni se ha proclamado una inundación a gran escala en Elbląg, la situación sigue siendo dinámica. Los servicios locales no descartan la posibilidad de nuevas intervenciones en caso de que las condiciones climáticas se deterioren.