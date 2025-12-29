Tres argentinas fallecen tras naufragio en el río Paraná, Paraguay

Un trágico accidente sacudió la tranquilidad del río Paraná cuando tres argentinas que regresaban de Paraguay perdieron la vida tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban.

El naufragio se produjo en la noche del sábado, cuando las desgarradoras condiciones climáticas jugaron un papel crucial en la tragedia. Las autoridades continúan la búsqueda del único sobreviviente tras rescatar a dos menores de edad.

Detalles del naufragio

Las víctimas fatales han sido identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la adolescente de 16 años Nahiara Ailin Maidana Alfaro. La embarcación se hundió en el lado paraguayo del río Paraná, cerca del departamento de Ñeembucú, mientras regresaban a Argentina después de pasar el día en una isla turística.

Causas del siniestro

Según declaraciones de Damiano Cano, jefe de la comisaría 16 de Cerrito, se cree que las adversas condiciones climáticas, incluyendo lluvias intensas y ráfagas de viento, fueron responsables del naufragio. Cano también enfatizó que la embarcación no era adecuada para navegar en esas condiciones, dado el estado agitado del río.

Rescate de los sobrevivientes

Durante la madrugada, pescadores locales lograron rescatar a dos menores: una niña de 11 años y un niño de 16, quienes viajaban junto a las víctimas. La búsqueda del sexto ocupante de la embarcación, un hombre llamado Roberto Encina, sigue en curso.

Incidentes adicionales en el Paraná

Simultáneamente, también se reportó otro incidente en el río Paraná, donde un hombre cayó al agua mientras navegaba en una moto acuática. Las autoridades lograron encontrar al timonel, quien informó que su acompañante se descompensó y cayó al río.

Navegación peligrosa en condiciones adversas

A medida que la situación se complicaba, a la altura de Corrientes, una lancha llamada Fortuna volcó con ocho personas a bordo. Hasta el momento, se han rescatado a seis, pero dos permanecen desaparecidos: Sergio Estorti de 43 años y Melina de 34.

Desapariciones en el río

En un hecho separado, dos turistas chubutenses que desaparecieron mientras nadaban en la localidad de Ituzaingó fueron encontrados sin vida tras intensas búsquedas. Las víctimas, Sebastián Vargas, de 35 años, y Facundo Herrera, de 23, se encontraban en un área que no está habilitada para bañistas, lo que eleva la preocupación sobre la seguridad en el río.