Título: La Universidad de la AFA: Un proyecto que nunca despegó

Bajada: La reciente advertencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, revela la falta de habilitación legal de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionando el notable influjo del productor teatral Javier Faroni en la gestación del proyecto.

En un comunicado enviado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se dio a conocer que la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino, lanzada con gran expectativa el pasado 4 de noviembre, no contaba con la habilitación legal necesaria para funcionar. Esta situación atrajo de inmediato la atención sobre Javier Faroni, un influyente productor de teatro ligado al Frente Renovador de Sergio Massa, señalado como el promotor inicial de la idea.

Culpa y controversia en el fútbol argentino

Dirigentes de la AFA, algunos con posiciones relevantes dentro de la organización, no tardaron en dirigir sus críticas hacia Faroni, asegurando que la idea de la universidad había sido suya. Sin embargo, el gobierno argentino interrumpió el avance del proyecto, instando a la AFA, presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, a frenar la promoción de una institución que, hasta ese momento, nunca adquirió la debida legalidad.

Una presentación grandiosa pero problemática

Claudio Tapia había anunciado con fervor la creación de la universidad como un «hito histórico», enfatizando la necesidad de que los jóvenes prioricen la educación sobre el deporte. «La educación es fundamental y no tiene edad», afirmó el presidente de la AFA en un evento donde se presentó al reconocido Alberto Barbieri como rector.

Promesas académicas y reducidas expectativas

Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires, prometió vincular la educación con la práctica futbolística y establecer convenios con universidades alrededor del mundo. Sin embargo, la realidad es que la universidad en cuestión carecía de las autorizaciones necesarias.

Las irregularidades en la promoción de la universidad

Pettovello enfatizó que la ley vigente prohíbe el uso de la palabra «universidad» por instituciones no reconocidas. «La AFA está publicitando carreras sin la debida habilitación por el Estado Nacional», afirmó la ministra, quien también solicitó la cesación de la promoción de cursos y programas académicos.

Un despliegue publicitario sin respaldo legal

A pesar de un lanzamiento público que contó con la presencia de figuras destacadas como el ex arquero Ubaldo Fillol y la destacada jugadora Miriam Mayorga, el proyecto careció de validez desde un comienzo. Anunciaron un completo equipo académico y diversas maestrías, todas sin el respaldo oficial correspondiente.

Inversiones y secretos en la AFA

La AFA había invertido tanto tiempo como recursos en la idea que Faroni propuso a Tapia, anunciando incluso una sede en Rodríguez Peña 653. No obstante, la dirección real del edificio se encontraba a la venta a un precio considerable, lo que levantó sospechas sobre los motivos detrás de la inicitativa.

Un contexto político y comercial complicado

Faroni, socio de Massa en múltiples negocios, había logrado con su influencia que la idea de la universidad se diera a conocer en un contexto donde se esperaba que la educación y el fútbol pudieran ir de la mano. Sin embargo, las irregularidades en la promoción evidencian un trasfondo más complejo, que ahora se discute abiertamente entre los dirigentes del fútbol argentino.

El colapso de una esperanza académica

A medida que se desvanecían las esperanzas sobre la UNAFA, quedaba claro que tanto el contrato de la AFA para eventos como otras actividades no eran suficientes para justiciar la falta de avances y legitimidad demostrada a lo largo del proceso.