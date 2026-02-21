El Trofeo FIFA Regresa al País Campeón

La Copa Mundial de la FIFA ha hecho una parada emocionante en Argentina, trayendo consigo el símbolo máximo del fútbol y una oleada de entusiasmo entre los aficionados.

El icónico trofeo de la Copa Mundial aterrizó el jueves en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Quito, donde estuvo dos días en el país antes de emprender su camino hacia Montevideo. Este encuentro es parte del sexto Tour del Trofeo de la Copa Mundial, una iniciativa impulsada por una destacada marca de bebidas que tiene como objetivo acercar este emblemático símbolo a millones de seguidores a nivel global.

Evento Estelar en La Rural

La visita a Buenos Aires incluyó un evento único en La Rural, creado y conducido por el exarquero argentino Sergio Goycochea. En una ceremonia memorable, el trofeo fue develado por Oscar Ruggeri, campeón del mundo en 1986, junto a otras leyendas del fútbol como Ubaldo Fillol, Carlos Daniel Tapia, Héctor Enrique, Ricardo Giusti, Sergio Batista y Jorge Burruchaga.

Un Trofeo que Vuelve a su Hogar

Leonardo García, gerente general de Coca-Cola Argentina y Uruguay, destacó el significado emotivo de la llegada del trofeo a tierras argentinas, especialmente tras la victoria de la selección en Qatar 2022. «Traer el trofeo a Argentina es un motivo de orgullo y emoción», afirmó. «No se trata solo de mostrar un trofeo, sino de celebrar una historia que une al fútbol con las emociones de las personas», agregó.

Un Enfoque Social y Accesible

García también subrayó la importancia del fútbol para la marca y cómo buscan estar presente en los momentos de alegría. A pesar del contexto económico del país, el ejecutivo destacó la reducción de costos a través de envases retornables, haciéndolos hasta un 30% más económicos que los desechables.

Una Experiencia Interactiva para los Aficionados

El evento ofreció una experiencia inmersiva diseñada para que los asistentes vivieran una conexión profunda con la historia del fútbol argentino. Las entradas fueron otorgadas por sorteo, permitiendo a los fanáticos acercarse al trofeo original, el cual raramente deja el Museo de la FIFA en Suiza.

Un Legado Duradero en el Tiempo

La colaboración entre la marca de bebidas y la FIFA se remonta a 1976, y desde 1978 son patrocinadores oficiales de la Copa Mundial, estableciendo el Trophy Tour como una experiencia inolvidable a nivel internacional.

Un Recorrido Global

El viaje hacia el Mundial 2026 comenzó el 3 de enero en Riad y se extiende hasta el 8 de junio, con 75 paradas en 30 países. En América Latina, el recorrido incluye naciones como Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México.

Características del Trofeo Original

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, fabricado en oro macizo de 18 quilates y con un peso de 6,175 kilos, fue diseñado en 1974 y su diseño simboliza a dos figuras humanas sosteniendo el mundo. Su llegada ha reconnectado a miles de argentinos con este emblema de gloria reciente en el deporte.