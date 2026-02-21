Lalcec convoca a pacientes oncológicos a un encuentro especial

En el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer, la ONG Lalcec organiza un espacio único para pacientes oncológicos en tratamiento o en proceso de recuperación.

La iniciativa busca brindar un entorno de acompañamiento y apoyo a quienes atraviesan esta difícil situación. A través de talleres y espacios de escucha, Lalcec refuerza su compromiso con el bienestar emocional de los pacientes.

Coordinación a Cargo de Expertos

La doctora Fernanda Montaña, psicooncóloga y responsable del Área de Acompañamiento al Paciente de Lalcec, liderará este encuentro. La actividad incluirá una charla entre pacientes, permitiendo el intercambio de experiencias, así como una merienda para fomentar un ambiente cercano y cálido.

Importancia del Apoyo Psicológico

Con aproximadamente 130,000 nuevos diagnósticos de cáncer cada año en Argentina, esta enfermedad se posiciona como la segunda causa de deceso en el país. Por ello, espacios como este son esenciales para ofrecer contención y promover la salud mental de quienes enfrentan el tratamiento oncológico.

Detalles del Encuentro

El evento se llevará a cabo el 27 de febrero a las 16:30 horas, en Aráoz 2380, Palermo, CABA. La participación es sin costo, pero se requiere inscripción previa a través de WhatsApp al número 11-5174-6236.