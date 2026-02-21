Ramadán: Massivas Oraciones en Al Aqsa y el Duro Impacto en Gaza

Cientos de miles de fieles se congregan en Jerusalem y Gaza para este importante mes sagrado, en medio de un clima de incertidumbre y solidaridad tras un reciente alto al fuego.

En Jerusalén, la seguridad era palpable mientras decenas de miles de personas participaban en los rezos del mes sagrado, bajo la vigilancia de más de 3,000 efectivos policiales. Las autoridades israelíes restringieron la entrada a la Cisjordania, permitiendo solo 10,000 permisos, una cifra notablemente inferior a la habitual por estas fechas.

Celebraciones bajo vigilancia en Jerusalén

La festividad se desarrolló en medio de una atmósfera tensa, acentuada por las estrictas medidas de seguridad implementadas en la ciudad. Sin embargo, esto no impidió que los devotos acudieran masivamente a los lugares de culto, buscando mantener viva la esencia del Ramadán.

Refugio y resiliencia en Gaza

Mientras tanto, en Gaza, la situación es distinta. Los fieles se reúne en mezquitas dañadas, orando entre las ruinas. Las calles, marcadas por la devastación, están adornadas con faroles, símbolo de esperanza en medio de la adversidad. Las familias, muchas de ellas desplazadas, comparten comidas sencillas en tiendas improvisadas, enfrentando elevados precios y una asistencia humanitaria limitada.

El Ramadán, un momento para la reflexión

A pesar de las pérdidas y la escasez, los habitantes de Gaza buscan reflexionar y encontrar consuelo en la comunidad durante este mes sagrado. Muchos coinciden en que, a pesar de las circunstancias difíciles, el Ramadán sigue siendo un tiempo para la unidad y la fortaleza.