El Turismo Nacional Regresa al Autódromo Oscar Cabalén

Este fin de semana, el Autódromo Oscar Cabalén de Villa Parque Santa Ana se prepara para recibir la segunda fecha del Campeonato 2026 de Turismo Nacional, un evento que promete ser apasionante con la participación de destacados pilotos de todo el país.

Un Fin de Semana de Velocidad en el Corazón de Córdoba

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) ha confirmado que la competencia comenzará el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo será el momento de las series y finales. Esta programación busca asegurar una continuidad deportiva tras la primera fecha y ofrecer a los equipos y pilotos la oportunidad de mejorar su rendimiento en pista.

Características del Evento

El prestigioso circuito cordobés albergará tanto a las escuderías de Clase 2 como de Clase 3, anticipando una gran afluencia de público. Los organizadores han enfatizado el compromiso con la seguridad, cumpliendo con las normativas vigentes para asegurar una experiencia segura tanto para los participantes como para los espectadores.

Disputa por la Consistencia en la Tabla de Posiciones

La competencia en Cabalén es crucial para los equipos que buscan establecerse en la tabla general. Las actuaciones en las series y finales del domingo podrían definir el rumbo de la temporada, especialmente para aquellos pilotos que luchan por el liderazgo en la clasificación.

Cronograma de Actividades

Sábado 14 de marzo

11:00 – 13:00: Entrenamientos

15:00 – 17:00: Clasificación

Domingo 15 de marzo

10:00 – 15:00: Series y finales

Clasificación Actualizada – Clase 2

1) Francisco Coltrinari, 35 puntos

2) Tomás Vitar, 33 puntos

3) Lucas Petracchini, 31 puntos

4) Juan Ignacio Canela, 29 puntos

5) Santino Balerini, 27 puntos

6) Maximiliano Bestani, 25 puntos

7) Juan Pablo Pastori, 23 puntos

8) Marcelo Guevara, 21 puntos

9) Andrés Calderón, 19 puntos

10) Nicolás Posco, 17 puntos

11) Martín Leston, 15 puntos

12) Juan Martín Eluchans, 13 puntos