¡Invierte en dólares desde la app de Cuenta DNI!

La plataforma Cuenta DNI de Banco Provincia presenta una nueva funcionalidad que transforma la forma de acceder a inversiones en moneda extranjera desde tu celular. ¡Descubre cómo hacerlo de manera simple y rápida!

Nueva Funcionalidad para Inversiones en Dólares

La Cuenta DNI, la billetera digital creada por Banco Provincia, ahora permite realizar depósitos a plazo fijo en dólares directamente desde su aplicación. Esta herramienta fue diseñada para facilitar el acceso al ahorro en moneda extranjera en un entorno intuitivo, ideal incluso para quienes no tienen experiencia previa en finanzas.

Facilidad de Uso y Accesibilidad

Con esta nueva opción, los usuarios podrán constituir plazos fijos en dólares que van desde los 30 hasta los 540 días, con tasas de interés que varían entre el 1,5% y el 5,5% anual, dependiendo del tiempo de inversión seleccionado. La operación se puede llevar a cabo de manera rápida y sencilla de lunes a viernes, entre las 6 y las 21 horas, todo desde la comodidad de la aplicación.

Invierte Sin Salir de Casa

Este avance busca ofrecer una alternativa viable para ahorrar sin necesidad de visitar una sucursal bancaria. La digitalización del proceso permite realizar la operación en pocos pasos, confirmando todo desde el teléfono móvil. Es importante destacar que para acceder a esta función, es necesario tener vinculada una caja de ahorro en dólares, que también se puede abrir de manera gratuita y digital dentro de la aplicación.

Cómo Realizar Inversiones desde la App

Una vez que el usuario tenga habilitada su caja de ahorro, podrá comprar, vender y transferir dólares sin necesidad de utilizar el homebanking. El dinero depositado estará disponible para constituir un plazo fijo en dólares en cualquier momento, ofreciendo una gestión eficiente de sus finanzas. Para hacer la operación, solo debe ingresar en la sección Invertir de la aplicación, seleccionar la moneda y el plazo deseado, y confirmar el depósito.

Un Centro de Operaciones Financieras Unificado

El nuevo diseño de la app permite a los usuarios gestionar tanto sus ahorros como inversiones en un mismo lugar, buscando centralizar los servicios financieros y mejorar la experiencia de uso. Esta innovación se complementa con otras funcionalidades que permiten operar en dólares, habilitadas desde principios de año. Todas estas opciones están disponibles exclusivamente para personas mayores de 18 años.