El Vaivén del Poder: Bullrich se Eleva, Caputo Cae

En un clima político marcado por luchas internas, Karina Milei se revela como la figura central que decide quién avanza y quién queda fuera en el Gobierno. Descubre cómo su influencia está transformando la dinámica del poder en la administración actual.

Un Gobierno en Crisis

Al dejar su puesto en la Cancillería, Gerardo Werthein expresó su descontento al presidente, describiendo el entorno como un «jardín de infantes». Esa metáfora se ha vuelto más que pertinente, especialmente teniendo en cuenta la figura de Karina Milei, quien se erige como la «maestra» que dirige esta escuela política.

Reestructuración en el Ministerio de Justicia

Recientemente, Karina demostró su autoridad con cambios significativos en el Ministerio de Justicia. Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, aliados del asesor Santiago Caputo, fueron despedidos, mientras que Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, leales a la secretaría general, asumieron el cargo. Esta decisión, inesperada para el viceministro Amerio, ocurrió en un momento crucial, mientras estaba en una reunión del Consejo de la Magistratura, lo que añadió más tensión a una situación ya compleja.

El Desplome de Santiago Caputo

Santiago Caputo ha visto cómo sus poderes se recortan desde la victoria de Milei en octubre del año pasado. Karina bloqueó su ascenso a Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, asignando esos puestos a personas de confianza. La intención de Milei de despojarlo de los últimos vestigios de poder, tales como las áreas de YPF, Salud y la ex AFIP ahora conocida como ARCA, ha sido clara. Caputo ha intentado competir con Karina, pero ella ha reafirmado su posición como la única figura dominante en este «jardín».

Patricia Bullrich: Ascenso y Rivalidad

En contraste, Patricia Bullrich ha emergido como una figura crucial en el Gobierno, especialmente después de su papel destacado en las elecciones en CABA. Karina la ve como una potencial competidora, ya que ambas ambicionan la jefatura del Gobierno porteño para 2027. Aunque Bullrich ha mostrado lealtad, existe un trasfondo de ambiciones que podría complicar su relación con Karina.

El Juego de Poder entre Mujeres

La relación entre Karina y Bullrich es tensa, ya que ambas buscan el mismo espacio en el ámbito político, lo que podría crear fricciones en un futuro cercano. Karina no ha dudado en advertirle a Bullrich que ser una competidora no es bien visto en su «jardín», dejando claro que solo una podrá prevalecer.