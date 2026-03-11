Conflictos Laborales: Intereses en Juicios Sin Solución

Las diversas metodologías de cálculo de indemnizaciones jubilatorias generan confusión y disparidad en el ámbito laboral. Un análisis de las diferencias revela la importancia de establecer criterios claros y justos.

Dentro del sistema judicial, la falta de uniformidad en los métodos de ajuste de indemnizaciones laborales se ha convertido en un desafío significativo. Cada juez aplica distintas fórmulas que incluyen desde índices de salarios hasta tasas de inflación, lo que genera un entorno predecible. Mientras algunos optan por el “cómputo simple”, otros prefieren el “cómputo compuesto”, exacerbando las diferencias y, potencialmente, los conflictos.

Según la Ley de Modernización Laboral, los nuevos procesos judiciales deben actualizarse usando la inflación más un 3% anual, mientras que para los casos en curso se utiliza la tasa de interés del Banco Central, limitada por la inflación más 3% y un piso del 67% del límite. Sin embargo, la ley no especifica qué método de cálculo se debe implementar, dejando margen para interpretaciones divergentes. Para colmo, el Banco Central ha lanzado una calculadora que aplica el “cómputo compuesto”, lo que ha generado un nuevo debate.

Diferencias en los Métodos de Cálculo

Un simple ejemplo ilustra la magnitud de la disparidad que puede surgir de la elección del método de cálculo. Considerando un monto inicial de $100 en diciembre de 2022, las proyecciones hasta diciembre de 2025 serían las siguientes:

Si utilizamos el “cómputo simple”, el resultado es de $280. Al incorporar el límite y el mínimo estipulado por la Ley de Modernización, se incrementa a $367. En contraste, al aplicar el “cómputo compuesto” que propone el Banco Central, el total se eleva a $766.

Las Implicaciones de un Cálculo Errático

Estas variaciones significativas en los montos a pagar dejan entrever la posibilidad de conflictos legales futuros. La elección del método de cálculo impacta enormemente en las empresas y, aunque se busca homogeneizar criterios, esta diversidad puede agravar la situación.

El dilema radica en la discrepancia entre el Código Civil y Comercial, que prohíbe el anatocismo y, en su artículo 770, sugiere optar por el “cómputo simple”. Sin embargo, en un juicio, este mismo artículo permite el “cómputo compuesto”, lo que genera confusión. Aunado a esto, la Corte Suprema ha expresado su preferencia por el “cómputo simple”.

Un Cambio Necesario en el Enfoque

La decisión del Banco Central de utilizar el “cómputo compuesto” se revela como un error dado el vacío de la Ley de Modernización Laboral. En un contexto de creciente litigiosidad y alta inflación, este enfoque podría resultar desastroso. Aunque el “cómputo compuesto” sea el más exacto desde una perspectiva financiera, en la actualidad podría llevar a una acumulación de pasivos insostenibles.

Ejemplos como el de Piegari, un restaurante enfrentando un juicio por despido durante la pandemia, o Galeno ART, que se encuentra en un proceso de liquidación por exceso de litigios laborales, son ilustrativos. Ante la avalancha de juicios, sería más sensato aplicar el método menos perjudicial, apoyándose en el “cómputo simple” avalado por la Corte.

Finalmente, cuando la litigiosidad se convierte en un problema sistémico, el uso de métodos más complejos puede resultar en deudas impagables, afectando no solo a las empresas, especialmente las más pequeñas, sino al sistema de riesgos laborales. Si las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) llegan a una crisis, el Estado deberá intervenir y afrontar las consecuencias económicas de esta problemática.