Impactantes hallazgos de la autopsia del hombre que falleció tras una cirugía dental

La historia de Miguel Ángel Berlini, un hombre de 64 años que buscaba mejorar su sonrisa, se tornó en una tragedia inesperada cuando falleció durante una cirugía en la Clínica Robles. A cuatro meses del suceso, la familia exige respuestas sobre lo ocurrido.

Detalles escalofriantes del incidente quirúrgico

Miguel, quien trabajaba como Uber y vivía en Villa Adelina, ingresó a la clínica el 19 de noviembre del año pasado para realizarse un implante dental. Sin embargo, su búsqueda de una sonrisa perfecta terminó en desgracia. Los médicos José Miguel Galiano y Marcelo Fernando Robles, responsables de la operación, están imputados por homicidio culposo y, tras un breve arresto, continúan ejerciendo su profesión mientras la familia de Miguel lucha por una explicación.

La hermana de Miguel se suma al proceso legal

Alejandra, hermana de la víctima, ha decidido querellar el caso con el apoyo de los abogados Sebastián Alejandro Busso y Rodrigo Daniel Tripolone. Según Busso, la falta de un anestesiólogo durante la operación es un claro indicio de «imprudencia temeraria». «Miguel había pagado por la presencia de uno», subraya.

Nueva evidencia a partir de la autopsia

La autopsia reveló serias lesiones en la vía aérea de Miguel, incluida una laceración traumática de casi cinco centímetros en el esófago. Estas complicaciones han llevado a la familia a sospechar que hubo una mala gestión durante la cirugía. «Mi hermano podría haber tenido una reacción adversa a los sedantes», añade Busso, detallando que el equipo médico intentó entubar a Miguel erróneamente, causando más daño.

Un paciente que solo quería una sonrisa

Miguel era conocido por su carácter amigable y su deseo de cuidar su imagen. Tras investigar distintas opciones para resolver sus problemas dentales, eligió realizarse la cirugía en la Clínica Robles por recomendación del cirujano Galiano. A pesar de su miedo natural y de haber completado los exámenes prequirúrgicos sin problemas, su historia dio un viraje trágico.

Un día que comenzó con esperanza

El 19 de noviembre, Miguel ingresó al quirófano a las 8 de la mañana, con la expectativa de salir unas horas más tarde. Sin embargo, se generó una alarmante falta de información. Cerca del mediodía, su familia recibió el mensaje engañoso de que todo había salido bien, para luego enterarse de que había fallecido en el quirófano.

Las inquietantes decisiones tomadas en la clínica

Después de su deceso, se intentó convencer a la familia para que no se realizara la autopsia. Sin embargo, la intervención policial y de la Fiscalía permitió que se evaluara el caso. Las autoridades encontraron laringoscopios con manchas de sangre, lo que sugiere que se pudieron haber utilizado de manera incorrecta.

Implicaciones de la tragedia

La ausencia de una historia clínica y de un consentimiento informado se suma a las interrogantes que rodean este lamentable incidente. Los profesionales involucrados no solo deben responder ante la justicia, sino también ante la memoria de un hombre que solo buscaba mejorar su sonrisa. Con la insistencia de su familia, el caso sigue adelante, esperando que se establezca la verdad y se haga justicia por Miguel.