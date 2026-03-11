Casi 4,000 trabajadores de la industria cárnica en huelga en planta de donante de Trump

Más de 3,800 empleados de JBS USA, el mayor productor de carne del mundo, se preparan para llevar a cabo una huelga a partir del lunes, marcando un hito en la industria cárnica que no veía una acción laboral similar en décadas.

La inminente huelga podría agravar la ya crítica situación de los precios de la carne en EE. UU., donde el costo de la carne molida subió un 15% el año pasado. Este conflicto laboral también representa un desafío para la administración que lidia con la baja popularidad en temas de costo de vida.

Contexto de la Huelga: Motivaciones y Demandas

Los trabajadores de la planta de procesamiento de carne en Greeley, Colorado, comenzarán una huelga por prácticas laborales injustas el 16 de marzo. La decisión fue respaldada por un abrumador 99% de los miembros del sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) Local 7, tras nueve meses de negociaciones infructuosas por un nuevo contrato.

Reclamos Laborales y Acusaciones

Kim Cordova, presidenta del UFCW Local 7, quien estuvo involucrada en la sindicalización de la planta desde sus inicios en la década de 1990, destacó que esta será la primera huelga de la planta. Los trabajadores alegan que JBS ha exigido que paguen de su propio bolsillo por equipo de protección personal, han discriminado a trabajadores inmigrantes y han intentado imponer contratos con ofertas salariales inadecuadas.

“Nunca hemos tenido un conflicto laboral en esta planta”, expresó Cordova. “El sector no ha vivido un conflicto así en mucho tiempo debido a que contratan una fuerza laboral muy vulnerable y se espera que no digan nada. Están haciendo un trabajo que, sinceramente, nadie más quiere hacer en este país”, agregó.

Condiciones Laborales y Negociaciones Fallidas

Cordova criticó la dilatación de las negociaciones por parte de JBS, mencionando que la empresa ofreció aumentos salariales de menos del 2% anual sin abordar el aumento en los costos de salud o las denuncias de robo salarial sistemático. La plantilla de la planta incluye a muchos inmigrantes, incluidos refugiados con estatus de protección.

Acciones Legales y Retos Adicionales

El sindicato ha mencionado una demanda en curso contra JBS por discriminación hacia trabajadores haitianos, quienes supuestamente han sido sometidos a un aumento en la velocidad de la línea de producción. Aunado a esto, el Departamento de Trabajo de EE. UU. ha multado a contratistas por emplear ilegalmente a menores en la planta de Greeley. JBS aceptó recientemente un acuerdo por $4 millones relacionado con violaciones de trabajo infantil, sin admitir culpabilidad.

“Siento que se sienten respaldados por su relación con la administración”, comentó Cordova. “Fueron los mayores donantes a la inauguración de Trump”. Este respaldo podría influir en la postura de la empresa frente a sus empleados, quienes enfrentan constantes desafíos laborales.

Impacto de la Huelga en el Mercado Cárnico

La huelga se produce en un contexto donde JBS ha reportado ingresos récord de $7.2 mil millones en el tercer trimestre de 2025. A pesar de su éxito financiero, Cordova argumenta que la empresa no puede justificar la falta de aumentos salariales significativos para sus trabajadores. “Hemos tenido la mayor mortalidad en trabajadores durante la pandemia y aún así, muchos no pueden permitirse comprar la carne que procesan”, añadió.

Respuestas de JBS ante el Conflicto Laboral

Un portavoz de JBS no comentó sobre la demanda en curso ni sobre las acusaciones de robo salarial, pero aseguró que la planta opera dentro de la legalidad laboral federal y estatal. Ante la posibilidad de la huelga, la empresa planea trasladar temporalmente operaciones a otras instalaciones para minimizar las interrupciones.

“A pesar de nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo justo y responsable, el Local 7 decidió finalizar las negociaciones y cancelar el contrato vigente”, señaló el representante de JBS, defendiendo la oferta presentada como ventajosa y en línea con contratos históricos alcanzados en 2025.