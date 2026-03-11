Bolaños reconoce pequeñas incidencias en tribunales que se solucionarán en semanas

El ministro Félix Bolaños ha confirmado que los problemas reportados en los nuevos tribunales de instancia no son de gran magnitud y se solucionarán en breve.

Madrid, 11 mar (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que existen «incidencias menores» en algunos tribunales de instancia, aunque subrayó que ninguna de ellas representa un obstáculo estructural y se espera que se resuelvan en unas semanas.

Durante una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, tras una reunión con la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, Bolaños respondió a las críticas en torno a la implementación de estos nuevos tribunales, una medida que surge con la reciente entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Justicia.

Optimismo en la Nueva Estructura Judicial

«Las incidencias son menores, todas están en vías de solución, y ninguna se extenderá más allá de unas semanas. Las cifras de las que disponemos son alentadoras», afirmó el ministro, quien comparó esta fase de transición en el sistema judicial con la inauguración de la T-4 en el aeropuerto de Barajas.

Lecciones del Aeropuerto

Bolaños destacó que, al igual que al abrir la T-4, se presentaron incidentes menores, pero que eventualmente se logró establecer uno de los mejores aeropuertos del mundo. «Por favor, miremos hacia el futuro, estamos construyendo la Justicia del siglo XXI», enfatizó.

Críticas de Comunidades Autónomas

A pesar de su optimismo, el ministro mencionó que las principales críticas provienen de comunidades autónomas donde el Ministerio no posee competencias en la justicia. El Ministerio de Justicia tiene autoridad sobre cinco comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Ceuta y Melilla.

«Algunos informes más críticos de los Tribunales Superiores de Justicia proceden de regiones en las que el Ministerio no organiza la estructura de los tribunales de instancia», aclaró Bolaños, quien reconoció que el rendimiento varía entre diferentes comunidades.

Cifras que Respaldan el Cambio

Además, el ministro indicó que desde la implementación de los nuevos tribunales, se ha observado un incremento del 4 por ciento en los señalamientos y una reducción del 30 por ciento en el número de litigios en la jurisdicción civil. Esto sugiere que los medios para la solución de controversias están siendo efectivos.