Cómo ganar dinero en Mercado Libre sin vender: El truco revelado

Con su revolucionario Programa de Afiliados y Creadores, Mercado Libre te brinda la posibilidad de ganar hasta un 15% de comisión simplemente recomendando productos. Entérate cómo funciona y comienza a generar ingresos sin necesidad de vender nada.

Mercado Libre ha lanzado una innovadora herramienta que permite a los usuarios ganar dinero sin necesidad de realizar ventas. A través de su Programa de Afiliados y Creadores, cualquier persona mayor de 18 años puede recomendar productos de esta plataforma de ecommerce y recibir una comisión de hasta el 15% por cada compra que se realice a través de su enlace personalizado.

¿Cómo Funciona el Programa de Afiliados?

El proceso es sencillo: el usuario escoge un producto, genera un enlace especial desde la plataforma y lo comparte en sus redes sociales o en cualquier canal digital, como grupos de WhatsApp. Si alguien realiza una compra a través de ese enlace, la comisión se acredita automáticamente en su cuenta de Mercado Pago.

Un Momento Clave para la Economía de Creadores

Esta propuesta se presenta en un momento crucial para la economía de creadores, que está en pleno crecimiento tanto a nivel local como global. De acuerdo a datos de eMarketer, se proyecta que este sector pasará de generar 127,000 millones de dólares en 2023 a más de 528,000 millones en 2030.

En Argentina, el volumen de ventas generadas por afiliados ha aumentado más de 800% entre el tercer y cuarto trimestre de 2025. Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre, destaca: «Con esta apertura, buscamos brindar a cualquier persona en el país la oportunidad de transformar lo que recomienda a ingresos reales.»

Pasos para Comenzar a Ganar con Mercado Libre

Para aprovechar esta oportunidad, sigue estos simples pasos:

Regístrate de forma gratuita en el Programa de Afiliados desde tu cuenta de Mercado Libre. Selecciona un producto del marketplace que desees recomendar. Crea tu enlace personalizado a través de la plataforma. Comparte el enlace en redes sociales o cualquier canal digital. Gana hasta el 15% de comisión, que se depositará directamente en tu cuenta de Mercado Pago.

Ventajas del Programa

Una de las grandes ventajas es que se puede ganar comisiones incluso si el comprador opta por un producto diferente al recomendado. La atribución sigue al enlace, no al artículo específico. Además, no hay costos de inscripción y los porcentajes de comisión son visibles dentro de la plataforma.

Tampoco existen límites en las ganancias, y el programa permite una fase de prueba, lo que permite a los usuarios evaluar su rendimiento antes de gestionar el monotributo para facturar de manera regular.

Lo mejor de todo es que no es necesario ser influencer ni tener miles de seguidores para comenzar. Sin embargo, aquellos que tengan más de 10,000 seguidores en plataformas como Instagram o TikTok podrán acceder a campañas especiales que también recompensan las visualizaciones de contenido.