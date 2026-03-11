El Presidente asiste a la toma de posesión de José Kast en Chile antes de volver a Buenos Aires

El presidente Javier Milei continúa su gira internacional, destacándose en Miami, Nueva York y ahora en Chile para el esperado evento de asunción de José Kast.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó anoche a Chile tras su visita a Miami y Nueva York, donde llevó a cabo la inauguración de la Argentina Week 2026. Este evento cultural y comercial tiene como objetivo promocionar lo mejor del país en el extranjero.

Asunción de José Kast: Un Hito Regional

Hoy al mediodía, Milei estará presente en la asunción de José Kast, un acontecimiento que promete ser clave para las relaciones entre ambos países. La llegada de Milei a Chile se enmarca en su estrategia de estrechar lazos con líderes de la región.

Próximas Paradas: Buenos Aires y España

Después de su visita a Chile, el presidente regresará a Buenos Aires para afianzar los temas tratados en el extranjero y, posteriormente, se dirigirá a España. Allí, participará en el cierre del Madrid Economic Forum el 14 de marzo, donde abordará cuestiones económicas relevantes a nivel global.

La gira de Milei se presenta como una oportunidad para promover la imagen de Argentina en el extranjero y fortalecer la cooperación internacional en diversas áreas estratégicas.