Récord en Remesas Internacionales: Impulso a las Plataformas Digitales

Las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un impresionante total de USD 174.400 millones en 2025, marcando un aumento del 7,2% en comparación con el año anterior. Este crecimiento es vital para millones de personas que dependen de estas transferencias para su sustento diario.

El reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca la creciente importancia de las tecnologías financieras en la facilitación de transacciones, especialmente en un contexto donde Sudamérica recibió más de USD 36.300 millones de este total. Los flujos constantes de dinero, atribuidos a las migraciones y a la necesidad de aumentar ingresos, están cambiando la forma en que las personas realizan transferencias.

Innovaciones que Mejoran el Envío de Dinero

La demanda de billeteras virtuales y servicios digitales ha crecido, llevando a las empresas a desarrollar soluciones que eliminan la burocracia, reducen tiempos de espera y facilitan el acceso a los fondos. Un ejemplo de esta tendencia es la reciente funcionalidad lanzada por la fintech Takenos. Esta nueva herramienta permite a los usuarios locales solicitar dinero desde el extranjero mediante un enlace creado en su aplicación, que puede ser compartido vía WhatsApp o correo electrónico.

Facilidad para Usuarios y Beneficiarios

“En Latinoamérica, muchas familias dependen de las remesas. Queremos que este proceso sea sencillo tanto para quienes envían como para quienes reciben”, expresó Lucas Posada, CEO de Takenos. La empresa ya ha registrado más de 800.000 usuarios en más de 20 países y recientemente obtuvo una inversión de USD 10 millones, co-liderada por fondos de EE. UU.

Expansión de Alternativas de Cobro

Los mercados de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador son estratégicos en este dinámico ecosistema de cobros internacionales. Por ejemplo, el flujo entre Estados Unidos y Ecuador supera los USD 5.900 millones anuales, mientras que las transferencias entre Argentina y Perú superan los USD 600 millones al año.

Opciones de Pago Diversificadas

La innovadora solución de Takenos ofrece diversas opciones de fondeo. Los usuarios pueden elegir entre transferencias bancarias en dólares desde EE. UU., giros en euros desde Europa o incluso criptomonedas. El sistema también admite pagos con tarjeta de crédito o débito (con una comisión de 5%), cobros a través de Pix y transferencias entre cuentas dentro de la misma plataforma.

Un Enfoque en el Usuario Final

Este nuevo servicio está diseñado especialmente para quienes reciben dinero regularmente y que pueden no tener experiencia con herramientas financieras digitales. La propuesta busca ofrecer a estos usuarios una forma directa de gestionar sus fondos, ya sea para el consumo inmediato o para transferir a cuentas bancarias.