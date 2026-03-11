Cápsula Producciones: La innovadora propuesta cordobesa que convierte el cine en experiencias inmersivas con música en vivo

Sumérgete en una experiencia única donde la música en vivo y la actuación en escenario recrean el universo cinematográfico. Cápsula Producciones, la innovadora propuesta cordobesa, está redefiniendo cómo disfrutamos del séptimo arte.

Una Experiencia Cinematográfica Inigualable

Desde su lanzamiento en diciembre pasado, Cápsula Producciones ha cautivado a más de 400 espectadores en su primera función y 760 en la segunda, cada una repleta de magia y participación. “La idea es que la audiencia no solo vea una película, sino que viva en su mundo”, afirma María Mealla, una de las creadoras del proyecto.

Próximas Funciones: ¡Viva la Aventura!

La próxima entrega, programada para el 29 de marzo, transportará al público a la era de los Piratas del Caribe. “Tendremos a un Jack Sparrow cordobés interactuando y una escenografía que invitará a los espectadores a capturar el momento”, asegura Yamil Abdelnabe, cofundador del proyecto.

Música en Vivo: El Corazón del Espectáculo

La banda sonora es interpretada en vivo y cambia según la película, con músicos seleccionados especialmente para cada función. Tomás Navarro, responsable de la adaptación musical, destaca que “no se utilizan los mismos instrumentos para Harry Potter que para Avatar”.

El Éxito de la Iniciativa

A pesar de su reciente aparición, el ciclo ha logrado un notable éxito de público. En su primera cápsula, Interestelar, se alcanzaron 400 asistencias, mientras que la experiencia de Harry Potter logró la impresionante cifra de 760 en solo dos funciones. “Fue un logro llenar dos funciones casi sin promoción”, comenta Abdelnabe.

Entradas y Nuevos Proyectos en el Horizonte

Las entradas se ajustan al nivel de producción de cada espectáculo. Por ejemplo, la función de Harry Potter tuvo un costo superior debido a la necesidad de contratar más actores, mientras que las de Piratas del Caribe tienen un precio de 25.000 pesos.

El equipo de Cápsula Producciones ya está trabajando en futuras experiencias con películas icónicas, como Star Wars, Avatar y El Señor de los Anillos, planeando mantener una cápsula mensual durante el año.

Un Encuentro Único con el Cine

“Nuestro objetivo es que la gente no solo vea la película, sino que se sumerja en su universo y se desconecte del mundo real”, concluye Abdelnabe, prometiendo una experiencia envolvente y memorable para todos los asistentes.