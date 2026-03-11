Video: Japón conmemora 15 años del terremoto, tsunami y desastre nuclear de Fukushima

Este 11 de marzo, Japón conmemora los 15 años de una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia, que dejó huellas imborrables en su sociedad y medio ambiente.

Un Cataclismo que Cambió Vidas

El terremoto de magnitud 9.0, seguido de un tsunami devastador, cobró la vida de más de 22,000 personas y causó que cientos de miles se viesen obligados a abandonar sus hogares. Aproximadamente 160,000 residentes fueron evacuados de áreas cercanas a la planta nuclear de Fukushima debido a los peligrosos niveles de radiación.

Un Momento de Silencio Nacional

En todo el país, la población se detuvo a las 2:46 PM, momento exacto en que ocurrió el terremoto, para rendir homenaje a las víctimas y reflexionar sobre la resiliencia del pueblo japonés frente a la adversidad.

Compromiso con la Recuperación

La Primera Ministra Sanae Takaichi participó en una ceremonia conmemorativa en Fukushima, donde reafirmó el compromiso del gobierno para acelerar la recuperación de la región y apoyar a los afectados por la tragedia.