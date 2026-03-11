Video: Japón conmemora 15 años del terremoto, tsunami y desastre nuclear de Fukushima

Japón Recuerda el Terrible Terremoto y Tsunami de 2011
Este 11 de marzo, Japón conmemora los 15 años de una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia, que dejó huellas imborrables en su sociedad y medio ambiente.
Un Cataclismo que Cambió Vidas
El terremoto de magnitud 9.0, seguido de un tsunami devastador, cobró la vida de más de 22,000 personas y causó que cientos de miles se viesen obligados a abandonar sus hogares. Aproximadamente 160,000 residentes fueron evacuados de áreas cercanas a la planta nuclear de Fukushima debido a los peligrosos niveles de radiación.
Un Momento de Silencio Nacional
En todo el país, la población se detuvo a las 2:46 PM, momento exacto en que ocurrió el terremoto, para rendir homenaje a las víctimas y reflexionar sobre la resiliencia del pueblo japonés frente a la adversidad.
Compromiso con la Recuperación
La Primera Ministra Sanae Takaichi participó en una ceremonia conmemorativa en Fukushima, donde reafirmó el compromiso del gobierno para acelerar la recuperación de la región y apoyar a los afectados por la tragedia.