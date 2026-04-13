Elecciones 2027: El 62% de los argentinos pide un nuevo candidato

Un reciente estudio revela que una abrumadora mayoría de los argentinos anhela un cambio radical en el panorama político, de cara a las elecciones de 2027.

Durante los primeros días de abril de 2026, la consultora Zuban Córdoba y Asociados llevó a cabo una encuesta nacional con más de 2,200 participantes, y los resultados son contundentes: 62.4% de los encuestados afirma que Argentina necesita un “candidato nuevo”, ajeno a las estructuras partidarias tradicionales, para las próximas elecciones presidenciales.

Un Sistema Político Agotado

El estudio muestra que seis de cada diez argentinos considera que el actual sistema político está agotado. Mientras que el 24.5% se opone a esta idea, un 12.9% prefirió no responder. Esto pone de relieve una notable insatisfacción con los actores políticos actuales.

La Búsqueda de Moderación

Además, un 46.4% de los encuestados manifestó que apoyaría a un espacio político de centro más “moderado”. Esto sugiere no solo una necesidad de nuevas figuras, sino también de formas más conciliadoras de hacer política.

Descontento Más Allá del Gobierno Actual

La encuesta no solo refleja descontento con el oficialismo. Un 48.2% de los encuestados se inclina por la idea de formar una alianza entre diferentes partidos para derrotar al presidente Javier Milei, evidenciando así una apertura a reconfiguraciones políticas más amplias y colaborativas.

El Estado de los Espacios Opositores

El 60.3% de los votantes opina que los espacios opositores están desorganizados. Existe un fuerte reclamo por renovación, pero aún no se visualiza una alternativa clara que pueda canalizar este sentimiento.

El Deterioro de la Imagen de Milei

La necesidad de un liderazgo ajeno al sistema político actual se ve impulsada por el deterioro de la imagen de Milei. El informe indica que 60.7% de los encuestados no votaría por su reelección, y el rechazo a un segundo mandato se sitúa en 60.6%.

Un Cambio en la Base de Apoyo

Incluso entre quienes apoyaron a Milei en el balotaje de 2023, el apoyo comienza a disminuir. El 33.9% de sus votantes originales ha recortado su respaldo, en gran medida debido a la situación económica (47.7%), el incumplimiento de promesas (18.9%) y una creciente percepción de corrupción (12.7%).

GD/ML