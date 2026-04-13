Paro de colectivos: las expectativas de las empresas tras la reunión con la provincia

La Crisis del Transporte Público en el AMBA: ¿Qué Está Pasando con los Colectivos?

La reciente disputas entre el Gobierno y las empresas de transporte han llevado a la reducción de servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, afectando a miles de usuarios. ¿Cuál es el trasfondo de esta complicada situación?

Reducción de Servicios y Negociaciones en Curso La jornada del jueves 8 de octubre fue marcada por la disminución en la frecuencia de los colectivos, un hecho que ha causado malestar entre los pasajeros. Para este lunes, los representantes de las empresas se preparan para recibir respuestas del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en medio de expectativas sobre una reunión clave con la Secretaría de Transporte de la Nación. Las empresas de transporte han expresado su preocupación por el constante aumento de los costos, principalmente debido al encarecimiento del combustible. En este contexto, exigen mayores subsidios o un ajuste en las tarifas, lo que plantea un dilema para el equipo económico del país, que debe decidir entre ambas opciones. Expectativas y Reuniones Cruciales El lunes, cinco cámaras empresarias participarán de negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En estas charlas se discutirán los retrasos en los pagos de subsidios, que agravan la crisis del transporte público. Las empresas denuncian no solo la falta de fondos, sino también la necesidad de renegociar los términos que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones salariales y la continuidad de sus servicios. Según fuentes oficiales, las autoridades provinciales han afirmado que no existen deudas pendientes, excepto el compromiso correspondiente a abril, el cual se espera se regularice en la mañana del lunes gracias a un aumento en el porcentaje del adelanto del subsidio dado por el gobernador Axel Kicillof.

El Trasfondo de la Crisis del Combustible La raíz del problema se encuentra en el reciente aumento del precio del petróleo, que ha tenido un impacto significativo en el costo del gasoil en Argentina. A raíz de tensiones internacionales, el precio del combustible ha subido un 20%, lo que ha desestabilizado aún más la economía del sector transporte. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) ha calificado la situación como «extremadamente grave». En un comunicado, se alegó que el incremento en el costo del gasoil y el atraso en los pagos por parte del Gobierno han llevado a efectivas reducciones en los servicios. Desde la AAETA, se enfatizó que estas decisiones no son el resultado de medidas de fuerza, sino una «racionalización técnica forzada» debido a la falta de recursos.

Desajustes en el Sistema de Subsidios Un análisis reciente de la AAETA expone que el sistema enfrenta un déficit crítico. Mientras las empresas pagan hasta $2.444 por litro de gasoil, el Gobierno solo reconoce $1.750 en su esquema de costos. Esta diferencia desfinancia a las compañías y limita su capacidad para mantener el servicio adecuado. A pesar de los esfuerzos por estabilizar el mercado de combustible, la situación continúa siendo complicada. El reciente acuerdo que detuvo el conflicto en el Medio Oriente ha llevado a una leve caída en los precios del petróleo, pero aún no son suficientes para normalizar la situación.