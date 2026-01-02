Elisa Carrió denuncia un ‘operativo mafioso’ contra el denunciante de corrupción en la AFA

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, alzó su voz este viernes para denunciar lo que califica como un "operativo judicial-policial mafioso" que afecta a Matías Yofe, quien ha sido un referente en las denuncias sobre la mansión de Pilar del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La abogada se presentó en el domicilio de Yofe en Pilar, donde se estaba llevando a cabo un operativo ordenado por el fiscal Germán Camafreitas en respuesta a una denuncia falsa de extorsión.

Persecución Política y Denuncias de Violencia

Informa Yofe, quien se encuentra junto a sus hijos en Mar del Plata, que enfrenta una «persecución política aberrante respaldada por sectores de la Justicia». En un impactante relato, mencionó que la Policía Bonaerense llegó a su hogar solicitando ingresar para realizar una requisa. La esposa de Yofe pidió que esperaran la llegada de sus abogados, pero, según su testimonio, «la amenazaron con esposarla y sacar a nuestra bebe de 4 meses».

Intervención de Carrió y Custodia por Amenazas

Carrió, abogada y defensora junto con la Dra. Albana Zoppolo, manifestó su preocupación por la situación de Yofe y su familia, que vive bajo amenazas tras haber denunciado al exministro de transporte Jorge D’Onofrio. Yofe cuenta con custodia debido a las amenazas de muerte que ha recibido, y se hace alusión a la extraña muerte de su perro, encontrado de manera violenta frente a su vivienda.

Reclamos ante la Violencia Institucional

Desde su presencia en el lugar, Carrió alertó sobre la «violencia institucional» ejercida por las fuerzas policiales, quienes, según su declaración, no mostraron órdenes de allanamiento y retuvieron indebidamente a la esposa de Yofe y a su niña durante más de una hora.

Una Situación Preocupante

La denuncia por el allanamiento tiene implicaciones directas con D’Onofrio, quien se encuentra procesado en varios casos relacionados con irregularidades financieras. Carrió afirmó que la situación actual de la familia Yofe podría estar violando tratados internacionales de derechos humanos y los derechos de la mujer y el niño, según lo establecido por la Constitución Nacional.

La líder de la Coalición Cívica exigió que se permita la salida de la esposa y la bebé de Yofe y que tanto el fiscal como el jefe del operativo policial se presenten para esclarecer la situación. Esta petición resuena como un grave llamado de atención ante una crisis de derechos que, de acuerdo con Carrió, no puede ser ignorada.