Bitwise lanza un innovador paquete de 11 ETF de criptomonedas

Bitwise, uno de los referentes en gestión de fondos de criptomonedas en EE.UU., planea revolucionar el mercado con una serie de ETFs diseñados para facilitar el acceso a altcoins. Descubre todo lo que necesitas saber sobre esta innovadora propuesta.

Una Solicitud Transformadora

Bitwise ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para lanzar 11 fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en activos digitales. Este movimiento busca ampliar la oferta en un mercado regulado, dándole a los inversores una nueva forma de acceder a criptomonedas menos conocidas.

¿Por qué es Importante?

La iniciativa de Bitwise ofrece una oportunidad única para invertir en altcoins que hasta ahora sólo estaban disponibles en plataformas de intercambio de criptomonedas. Esto representa un avance significativo hacia la aceptación institucional de las criptomonedas.

Los Tokens en el Radar

El paquete de ETF incluirá una variedad de tokens innovadores, entre los cuales se destacan:

Aave (AAVE)

Uniswap (UNI)

Zcash (ZEC)

Bittensor (TAO)

Sui (SUI)

Starknet (STRK)

Ethena (ENA)

Hyperliquid (HYPE)

NEAR Protocol (NEAR)

Canton Network (CC)

Tron (TRX)

Estos fondos permitirán a los inversores acceder a activos emergentes dentro de un entorno regulado, un paso clave para institucionalizar el sector cripto.

Características de los Nuevos ETF

Los fondos propuestos por Bitwise están diseñados como «estrategia de un solo activo», donde cada ETF sigue el rendimiento de un token específico. Esto significa que podrán asignar hasta un 60% de sus activos a tokens subyacentes, mientras que el resto se invertirá en productos relacionados, como futuros y opciones.

Un Mercado en Expansión

El anuncio llega en un contexto favorable, tras la reciente aprobación de ETFs de Bitcoin y Ethereum en EE.UU. en 2024. Se anticipa que esta segunda ola de productos diversifique aún más la oferta más allá de las criptomonedas líderes y refleje el creciente interés institucional en áreas como inteligencia artificial y finanzas descentralizadas.

Interés en Innovaciones

Proyectos como Bittensor (TAO), que amalgama IA y blockchain, y plataformas DeFi como Uniswap y Aave, están en el centro de esta tendencia. De aprobarse los ETFs, los inversores tradicionales tendrán acceso a activos que anteriormente eran inaccesibles.

Expectativas Positivas para el Futuro

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, expresa una fuerte confianza en la demanda de ETFs criptográficos en 2026. Según él, el 70% de las instituciones consultadas prefieren este tipo de productos por su simplicidad y seguridad, reduciendo los costos de gestión y eliminando la necesidad de administrar billeteras digitales.

Perspectivas del Mercado Cripto

La firma pronostica que en 2026, los ETFs en EE.UU. podrían absorber más del 100% del suministro adicional de Bitcoin, Ethereum y Solana. Esto podría generar una escasez histórica en el mercado, similar a lo que ocurrió con los fondos aprobados anteriormente.

Con una clara necesidad de regulación y diversificación de productos, se espera que los asesores financieros puedan recomendar estos instrumentos con mayor confianza, lo que impulsará el flujo de capital hacia el sector de las criptomonedas.