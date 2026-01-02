Incendio en Bar de Lujo en Suiza: Últimos Detalles de la Investigación y las Víctimas

Tragedia de Año Nuevo en Suiza: Incendio en Crans-Montana cobra 40 vidas

Un devastador incendio durante la celebración de Año Nuevo en el bar Le Constellation, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, ha dejado al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. Este trágico suceso se convierte en una de las peores catástrofes en la historia de Suiza.

Equipos de bomberos y servicios de emergencia fueron rápidamente desplegados en la escena, en una de las regiones más cotizadas de Europa. Las autoridades han informado que muchos cuerpos aún deben ser identificados, y se han descartado sospechas de un ataque terrorista.

Impacto visual del desastre

Una imagen compartida en redes sociales ha capturado el ambiente festivo momentos antes del siniestro, que terminó en tragedia.

La rápida propagación del fuego

Expertos en seguridad contra incendios han señalado que en un entorno con materiales altamente combustibles, una llama puede esparcirse en solo tres a cinco minutos. Steve Kerber, director del Instituto de Investigación en Seguridad contra Incendios, afirmó que la conflagración podría haber comenzado con una vela encendida, propagándose a la decoración y el mobiliario del bar.

Una catástrofe de alcance internacional

Frédéric Gisler, comandante del cantón, indicó que, dado el carácter internacional del lugar, se anticipa que entre las víctimas haya ciudadanos de varios países. Las embajadas, en particular la de Francia e Italia, han sido notificadas sobre sus ciudadanos en el lugar del siniestro.

Las repercusiones en la política suiza

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha calificado el episodio como “una tragedia sin precedentes” y ha anunciado que las banderas ondearán a media asta. En su discurso, destacó la humanidad detrás de las cifras, recordando que son vidas truncadas y familias devastadas.

Investigaciones en curso

A más de un día del incendio, informa que se sospecha que una bengala pudo haber iniciado el fuego. La investigación intenta determinar la causa exacta, mientras que los expertos analizan cómo la temperatura en el interior pudo haber ascendido bruscamente, creando un ambiente propicio para un incendio devastador.

Desaparecidos y víctimas identificadas

Entre los heridos, se han confirmado alrededor de 15 italianos, así como varios ciudadanos franceses. La comunidad golfística está de luto tras confirmar la muerte de Emanuele Galeppini, un prometedor atleta de 16 años, que se encontraba en el bar con amigos en la noche de celebración.

Relatos desgarradores de los sobrevivientes

Victoria, una joven testigo, relató cómo la situación se volvió caótica cuando una bengala encendida provocó el incendio. Otros sobrevivientes describieron una escena apocalíptica, con humo negro y personas en llamas. La atmósfera festiva dio paso a la desesperación y el pánico.

La respuesta de las autoridades locales

Pese a que aún es demasiado pronto para establecer las causas del incendio, las autoridades han descartado la posibilidad de un ataque terrorista. La investigación sigue activa para identificar a las víctimas y contactar a sus familias.

Crónica de una celebración funesta