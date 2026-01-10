Elizondo: «El acuerdo UE-Mercosur es beneficioso para Argentina»

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se perfila como un hito prometedor para las exportaciones argentinas e inversiones extranjeras. Marcelo Elizondo, experto en Comercio Internacional, destaca su potencial en una reciente entrevista.

Marcelo Elizondo, reconocido especialista en Comercio Internacional, conversó con Canal E y subrayó que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría ser un pilar fundamental para el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversiones en Argentina.

Según Elizondo, el clima actual se presenta muy favorable: “Este acuerdo ha sido fruto de largas negociaciones, pero parece estar cerca de su aprobación”, comentó. Además, resaltó que la UE ha logrado reunir el respaldo político necesario para avanzar con el pacto.

Un Mercado de Oportunidades

Desde una perspectiva estratégica, Elizondo consideró que el acuerdo es beneficioso tanto para el Mercosur como para Argentina. “Establecer una zona de libre comercio que abarque a 750 millones de consumidores, con un mercado europeo de alto poder adquisitivo, es un avance significativo. Hablamos de ingresos per cápita estimados en 40,000 dólares”, enfatizó.

Potencial de Crecimiento en Las Exportaciones

Actualmente, Argentina exporta a la UE poco más de 9,000 millones de dólares al año, una cifra que, según Elizondo, tiene un amplio margen de mejora. “Argentina está vendiendo menos de lo que realmente puede a un mercado altamente internacionalizado”, afirmó. La gradual reducción de aranceles también abre nuevas posibilidades ante las barreras no arancelarias que persisten.

Impacto en el Complejo Agroindustrial

El impacto inicial del acuerdo se centraría en el complejo agroindustrial, con más de la mitad de las exportaciones actuales hacia la UE provenientes de este sector. No obstante, Elizondo añadió que las oportunidades no se limitan a productos primarios, sino que también abarcan manufacturas agropecuarias y productos industrializados provenientes de economías regionales.

Inversiones Europeas en Argentina

Elizondo explicó que este acuerdo va más allá de impulsar exportaciones: “También fomenta inversiones”. Mencionó la crisis energética en Europa, consecuencia de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, como un factor que podría incentivar inversiones europeas en el sector energético argentino.

Adaptación de Sectores Sensibles

Sobres los sectores más vulnerables, Elizondo brindó tranquilidad: “La mayoría de los sectores productivos en Argentina contarán con un tiempo considerable para adaptarse”. Si bien la UE eliminará aranceles rápidamente para el 95% de las exportaciones del Mercosur, la reducción de aranceles del lado argentino será más gradual, otorgando así una protección inicial.

Desafíos Internos: Inflación y Reformas

Para maximizar los beneficios del acuerdo, Elizondo advirtió sobre la necesidad de enfrentar desafíos internos. “Una inflación del 2.5% mensual sigue siendo elevada y desanima las decisiones a largo plazo”, mencionó. También destacó la urgencia de consolidar el mercado cambiario y reactivar el crédito, condiciones fundamentales para las inversiones sostenibles.

Consenso Político y Reformas Estructurales

En el ámbito político, Elizondo fue enfático: “Las reformas necesarias no dependen de un líder único, requieren un consenso amplio”. Resaltó que el acuerdo con la UE establece instituciones que deben respetarse, actuando como un ancla de previsibilidad en el futuro económico del país.

Finalmente, Elizondo describió el panorama económico argentino como heterogéneo: “Existen pymes industriales más golpeadas, pero las perspectivas son más optimistas en sectores como agroindustria, energía y finanzas”.