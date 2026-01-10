La forma en que expresamos la cercanía en diferentes culturas varía enormemente. En este artículo, exploraremos las dinámicas de la amistad masculina y cómo los códigos de género influyen en nuestras interacciones diarias, desde Argentina hasta otros rincones del mundo.

## La Amistad en el Corazón de Marruecos

Durante un viaje a Marruecos, me sorprendió la imagen de hombres caminando de la mano por las calles. Eran amigos, familiares y hasta policías, mostrando una intimidad poco común en un contexto donde la atracción entre hombres suele ser condenada. Esto refleja una manera singular de comunicar amistad y cercanía, desafiando los estereotipos de virilidad.

## Diferencias Culturales en la Expresión Afectiva

Recuerdo la primera vez que un amigo estadounidense me visitó. Al saludarnos con un beso en la mejilla, sus compañeros quedaron sorprendidos. Este gesto, común en Argentina, se reserva en su cultura para las relaciones más íntimas. Esto me llevó a compartir cómo, en mi juventud, esa costumbre no existía. Sin embargo, en los años 80, con la llegada de la democracia, la intimidad entre hombres comenzó a adoptar nuevas formas. Era una forma de acercarnos, de derribar muros de miedo y prejuicio.

## Paternidad y la Educación Sentimental

Como padre de un hijo y una hija, he aprendido a expresar afecto de manera equilibrada. Desde bebés, ambos recibieron mi cariño a través de caricias y abrazos, desafiando las críticas de quienes consideran que el afecto excesivo malcría a los niños. A medida que crecieron, noté cómo adaptamos nuestras interacciones según sus personalidades. Con mi hijo, nuestras batallas de almohadas eran expresiones de energía y fuerza. Con mi hija, corríamos carreras, creando un vínculo más ágil y competitivo.

## Los Códigos de Género en Conversaciones Cotidianas

No todos los aspectos de la masculinidad se expresan físicamente. Hay preguntas y tópicos que parece que solo se permiten entre hombres. ¿Te imaginas consultarle a una amiga sobre el rendimiento de un nuevo automóvil eléctrico? Aunque sería una conversación válida, la curiosidad sobre temas tan técnicos suele pertenecer a un entorno masculino. Este tipo de interacciones revela cómo los géneros aún marcan la pauta en nuestras preguntas y relaciones.