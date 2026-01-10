EE.UU. intercepta otro petrolero que intentaba burlar el bloqueo naval de Venezuela

Un nuevo golpe al tráfico de petróleo: el gobierno estadounidense ha informado sobre la incautación de otro barco que intentó burlar el bloqueo naval destinado a prevenir la llegada y salida de buques sancionados desde Venezuela.

Este viernes, Washington confirmó la detención de la embarcación Olina, el quinto buque apresado en las últimas semanas en el marco de una ofensiva en el Caribe. La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, destacó que el barco, parte de una flota “fantasma” sospechosa de llevar petróleo prohibido, intentó escapar de las fuerzas estadounidenses.

Las Acciones de la Armada de EE.UU.

En respuesta a la creciente preocupación por el tráfico de drogas y petróleo en la región, EE.UU. ha movilizado una considerable fuerza naval. Durante un reciente operativo relámpago, se destacó la participación de Marines y personal de la Armada, quienes lanzaron la operación desde el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo.

Operativo y Mensaje a los Criminales

SOUTHCOM, el Comando Sur de Estados Unidos, emitió un comunicado afirmando que esta operación envía un mensaje contundente: “No hay refugio seguro para los criminales”. El mensaje se complementó con un video donde se observa a las fuerzas estadounidenses descendiendo en rappel y tomando el control del buque.

El Contexto de la Captura

El presidente Donald Trump había declarado el mes pasado que había ordenado un “bloqueo” de los buques sancionados que se dirigen hacia o desde Venezuela. Desde entonces, fuerzas estadounidenses han incautado cinco embarcaciones, en una acción que ha incluido la captura de un buque vinculado a Rusia en el Atlántico Norte, lo que provocó la condena de Moscú.

Visión Futura sobre Venezuela

En una reciente entrevista, Trump insinuó que EE.UU. podría ejercer control sobre los recursos petroleros de Venezuela durante un período prolongado. “Sólo el tiempo dirá” cuánto tiempo será necesario mantener esta supervisión directa, mencionó el presidente, sugiriendo que podría ser por un periodo considerable.