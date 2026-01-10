Argentinos en la Carrera Dakar: Héroes en Cada Etapa

La sexta etapa del Rally Dakar 2026 posiciona a los competidores argentinos en lugares destacados, con Luciano Benavides llegando al podio de motos a pesar de los desafíos en la ruta.

Desafíos y Resultados en la Competencia

En la categoría de motos, el estadounidense Ricky Brabec se llevó la victoria en esta etapa, tras una penalización de seis minutos al australiano Daniel Sanders, quien había liderado inicialmente la carrera.

Luciano Benavides en el Podio

Luciano Benavides terminó en el sexto puesto en el tramo que va de Ha’il a Riyadh, manteniéndose en la tercera posición de la clasificación general, a poco más de diez minutos del líder. El talentoso salteño, que había triunfado en la etapa anterior, sigue mostrando un rendimiento sólido sobre su KTM y se prepara para las próximas etapas con grandes expectativas.

Luciano Benavides ganó la etapa 5 del Dakar 2026. (@l.benavides77)

Otros Pilotos Argentinos en la Etapa

Otro competidor argentino que destacó fue Ignacio Cornejo, quien también se consolidó dentro del top diez. En la clasificación general, Cornejo, que compite con el equipo Hero, se sitúa en un quinto lugar, aunque con una diferencia considerable respecto a los líderes.

Rally2 y Future Mission 1000

En la categoría Rally2, Michael Docherty tomó el protagonismo, mientras que los argentinos Santiago Rostan y Leonardo Cola se posicionaron en el puesto 26 y 42, respectivamente, acumulando experiencia en esta edición tan exigente.

Además, en Future Mission 1000, Benjamín Pascual brilló nuevamente al finalizar en tercer lugar con su moto eléctrica Segway, manteniéndose en la segunda posición de la clasificación general, solo cinco puntos detrás del trío español integrado por Juvanteny-Criado-Ribas.

Resultados en SSV

En la categoría SSV, Manuel Andújar ocupó el octavo puesto en la etapa y se encuentra en séptima posición en la general. Por su parte, Jeremías González Ferioli finalizó undécimo en el parcial y se mantiene noveno acumulando punteros. Ambos continúan activos en la competencia, que es dominada por el estadounidense Brock Heger.