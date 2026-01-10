Las Restricciones Globales que Afectan a DeepSeek

DeepSeek en la Mira: Las Nuevas Restricciones que Afectan su Crecimiento Global

La startup china de inteligencia artificial, DeepSeek, enfrenta crecientes restricciones por parte de gobiernos alrededor del mundo, impulsadas por preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.

Se Refuerzan las Prohibiciones en Diversos Países En los últimos meses, se ha intensificado el escrutinio hacia DeepSeek debido a su uso en sectores oficiales. Varias naciones han implementado restricciones severas, destacando el almacenamiento de información en servidores en China como un factor clave. Austria fue pionera al prohibir su uso en dispositivos gubernamentales en febrero de 2024, citando riesgos potenciales en la seguridad. Otras naciones como la República Checa, Italia, Países Bajos, Corea del Sur y Taiwán siguen su ejemplo, reflejando una tendencia global hacia la cautela en la adopción de esta tecnología.

Presiones desde Alemania y Estados Unidos Alemania también se unió al movimiento y solicitó a gigantes tecnológicos como Apple y Google la eliminación de la app de sus plataformas, poniendo en duda la protección de datos. En Estados Unidos, la presión es aún mayor; legisladores han demandado una investigación exhaustiva sobre los modelos de DeepSeek, y se consideran sanciones para limitar su acceso a tecnologías estadounidenses.

Innovaciones de DeepSeek a Pesar de las Restricciones A pesar del entorno restrictivo, DeepSeek no cesa en su intento por innovar. Recientemente, introdujo la arquitectura Manifold-Constrained Hyper-Connections (mHC), diseñada para optimizar estabilización y rendimiento sin aumentar el volumen de sus modelos. Esta técnica busca mitigar inestabilidades durante el entrenamiento de redes neuronales profundas. En las pruebas, se logró capacitar un modelo de 27,000 millones de parámetros con un impacto mínimo en el tiempo de formación, lo que ha sido bien recibido por especialistas del sector.

Reconocimiento en el Sector de la IA Importantes figuras en la industria, como Jensen Huang, CEO de Nvidia, elogiaron a DeepSeek en el Consumer Electronics Show. Huang subrayó su contribución a la adopción de modelos de inteligencia artificial de código abierto e identificó sus últimos avances como prometedores para el ecosistema global.