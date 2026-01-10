Provincia de Buenos Aires inhabilita a Eugenia Rolón por chocar eirth alcoholizada y sin licencia

La influencer de La Libertad Avanza enfrenta serias consecuencias tras un accidente que expone sus infracciones viales y su falta de licencia.

El escándalo que involucra a la influencer Eugenia Rolón ha tomado un giro inesperado en la Costa Atlántica. Este viernes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires anunció su inhabilitación de forma automática para gestionar la licencia de conducir, en respuesta a las infracciones graves cometidas en un accidente vehicular el jueves.

Un Peligro para la Seguridad Pública

La decisión fue impulsada por el ministro Martín Marinucci, quien argumentó que la conducta de la joven de 23 años representa un riesgo inmediato para la seguridad de los ciudadanos. Según el Ministerio, Rolón incurrió en «dos fallas críticas»: manejar bajo los efectos de alcohol y hacerlo sin tener un registro de conducir.

Detalles del Accidente

El incidente ocurrió en horas de la mañana cuando Rolón fue detenida durante el Operativo Sol, después de realizar maniobras imprudentes que culminaron en un choque contra un poste de luz. La prueba de alcoholemia reveló un resultado alarmante de 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre, significativamente superior al límite permitido en las rutas de la provincia.

Otra circunstancia grave fue que la influencer circulaba sin haber tramitado nunca la Licencia Nacional de Conducir, utilizando un vehículo que pertenecía a su pareja, Iñaki Gutiérrez. Este, bajo una cédula azul, se torna inválido legalmente en ausencia de un registro correspondiente.

Proceso Judicial y Sanciones

La inhabilitación se formalizó a través del Juzgado Provincial de Faltas de Dolores, que ha impuesto una prohibición preventiva para la obtención de licencia hasta que se dicte un fallo definitivo sobre el caso en curso. Esta medida se apoya en la Ley 13.927 y la Ley Nacional de Tránsito.

El coche, además de ser retenido, también acumula deudas por infracciones de tránsito que superan los 900.000 pesos, lo que complica aún más la situación de Rolón y Gutiérrez.

Impacto en su Imagen Pública

El video del accidente, captado por una cámara de seguridad, muestra la maniobra peligrosa y descontrolada de Rolón al volante. Este hecho contradice las declaraciones públicas de los influencers, conocidos por su apoyo incondicional al gobierno de Javier Milei y su lema de “el respeto irrestricto a la ley”.

Con el futuro de su licencia de conducir en cuestión y un camino judicial incierto por delante, la influencer no solo tiene que enfrentar las consecuencias legales, sino también el costo político significativo de sus acciones inapropiadas.