Elon Musk compra startup de IA a través de SpaceX antes de su salida a bolsa

SpaceX da un gran paso en el mundo de la inteligencia artificial al adquirir Cursor, una startup innovadora, por 60.000 millones de dólares. Esta estrategia refuerza su posición en el sector, justo antes de su esperada salida a bolsa.

La operación, anunciada el 21 de abril de 2026, constituye una de las transacciones más significativas en el campo de la tecnología este año. En un comunicado a través de X, la red social de Elon Musk, se detalló que SpaceX y su división SpaceXAI ya están colaborando para desarrollar \»la mejor IA del mundo para la codificación y el procesamiento del conocimiento\».

La Estrategia Detrás de la Adquisición

La compra, que se concretará antes de fin de año, incluye la adquisición total de Cursor. Sin embargo, si la transacción no se lleva a cabo, SpaceX deberá desembolsar 10.000 millones como compensación por el trabajo conjunto realizado hasta el momento.

Cursor: Innovación en Herramientas de Programación

Cursor se especializa en ofrecer herramientas de programación asistida por inteligencia artificial. Sus soluciones son ideales para desarrolladores, permitiendo modificaciones en el código con facilidad y facilitando la colaboración mediante videos, logs y capturas de pantalla.

El Futuro de Cursor: Nuevas Oportunidades de Financiamiento

Además de esta adquisición, Cursor está en plena expansión y busca levantar una ronda de financiación de 2.000 millones, con una valoración que supera los 50.000 millones, respaldada por inversores estratégicos como Andreessen Horowitz, Nvidia y Thrive Capital.

Un Paso Más Hacia la Mega Fusión

Esta compra refuerza la reciente fusión entre SpaceX y xAI, que tuvo lugar en febrero de 2026, creando una entidad valorada en 1,25 billones de dólares. El objetivo de Musk es posicionar a su conglomerado como un líder en inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones relacionadas con la exploración espacial y la gestión de datos.

Con este movimiento, Musk busca enfrentar la creciente competencia de otras empresas destacadas en el sector, como OpenAI y Anthropic, ampliando su influencia en el vasto campo de la inteligencia artificial.