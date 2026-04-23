Milei se reúne este jueves con el empresario tech Peter Thiel

El presidente Javier Milei está a punto de recibir al influyente empresario tecnológico Peter Thiel en un importante encuentro que podría definir nuevas sinergias entre Argentina y el sector tecnológico global.

Este jueves a las 14 horas, la Casa Rosada será escenario de una reunión trascendental entre el presidente Milei y Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir. Thiel, en su visita a Argentina, también aprovechó para presenciar el fervoroso Superclásico y dialogar con otros líderes empresariales y políticos.

Un Encuentro que Promete Cambios

La cita en el despacho presidencial es continuación de un almuerzo privado que Thiel mantuvo el lunes con Santiago Caputo, asesor de confianza con gran influencia en la Side. Este vínculo abre la puerta a futuras colaboraciones en el ámbito de la tecnología y la seguridad.

Thiel y su Relación Previa con Argentina

Peter Thiel no es un desconocido en el país. Ya había estado en Argentina en 2024, donde se reunió con el empresario Alec Oxenford, quien más tarde fue nombrado embajador en Estados Unidos. Su anterior visita incluyó actividades en la Casa Rosada, mostrando un interés constante por fortalecer lazos en la región.

Un Apasionado Del Fútbol y de la Innovación

Durante su reciente estancia, Thiel fue visto en el estadio Monumental, disfrutando del clásico entre River y Boca, un reflejo de su interés por entender la cultura local y sus dinámicas sociales y políticas.

La Influencia de Thiel en la Tecnología y la Geopolítica

Thiel es reconocido como una figura clave en el mundo del capitalismo tecnológico y un crítico de la homogeneidad en Silicon Valley. Defensor de la libertad individual, ha generado debate con sus afirmaciones de que «la democracia es incompatible con la libertad». Su perspectiva desafía la norma establecida y provoca discusión sobre el papel del gobierno en la innovación.

Los Orígenes de Palantir y su Impacto

Fundada en 2003, Palantir Technologies se ha posicionado como un líder en el análisis de grandes volúmenes de datos, trabajando con agencias de inteligencia y gobiernos. Su enfoque busca integrar y procesar información para tomar decisiones estratégicas, lo que ha suscitado tanto apoyo como controversia.

El Modelo Disruptivo de Thiel

Thiel no se limita a invertir en empresas; su enfoque es romper con los consensos establecidos, algo que resuena con la administración de Milei. Se mudó de San Francisco a Los Ángeles en 2018, criticando la falta de diversidad en el pensamiento del ecosistema tecnológico y abogando por una mayor apertura.

Una Mirada Global desde Argentina

La presencia de Thiel en Argentina ilustra su interés en observar y entender el contexto local, fusionando oportunidades económicas con un análisis profundo de las tendencias sociales y políticas. Este encuentro con Milei podría marcar un nuevo camino en las relaciones entre el país y el ámbito tecnológico internacional.