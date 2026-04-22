Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que revolucionará la minería del cobre en Perú

En medio de un clima político convulso, Roberto Sánchez, candidato presidencial de izquierda, promete cambiar las reglas del juego en la minería peruana, un sector clave para la economía del país.

Con 57 años, Sánchez se posiciona como una figura central en las elecciones peruanas, donde busca avanzar a la segunda vuelta. Su enfoque se centra en una reforma profunda de la minería, un sector que representa el 60% de las exportaciones del país y que enfrenta críticas por su impacto ambiental.

Revolución en la Minería Peruanas

El candidato propone revisar los contratos fiscales con las grandes empresas mineras y aumentar los impuestos sobre las «sobreganancias», especialmente cuando los precios de los metales son altos. Además, planea eliminar gradualmente el método de minería a tajo abierto, al que responsabiliza por múltiples daños ecológicos.

“No buscamos expropiar, sino expandir los beneficios a las comunidades”, declaró Sánchez en una entrevista reciente. “El Perú neocolonial se acabó”, agregó, justo en un momento donde la población clama por una mayor inclusión en el reparto de riqueza.

Enfrentando a la Oposición

Actualmente, Sánchez tiene una estrecha ventaja sobre Rafael López Aliaga, un candidato de derecha, y ambos se preparan para enfrentar a la conservadora Keiko Fujimori en una segunda vuelta programada para el 7 de junio. Sin embargo, las elecciones están marcadas por la incertidumbre, ya que hasta un millón de votos están bajo revisión.

Impacto de la Minería en la Economía

Perú es el tercer mayor productor de cobre a nivel mundial y también es un importante proveedor de oro, plata y zinc. Las grandes empresas mineras, como Glencore y Freeport McMoRan, predominan en este sector.

En su plan, Sánchez también busca revisar acuerdos comerciales y contratos vinculados a los campos de gas de Camisea, que son esenciales para el suministro energético del país.

Una Visión Económica Diferente

Además, el candidato critica la gestión del presidente del banco central, Julio Velarde, y ha expresado su intención de utilizar las reservas internacionales de Perú, que ascienden a cerca de 100,000 millones de dólares, para financiar proyectos en salud, infraestructura y educación.

“Se necesita un robusto manejo fiscal para realizar las transformaciones que el país requiere”, aseguró Sánchez, al señalar que, de ser elegido, priorizará inversiones que beneficien a la población.

Un Camino Turbulento por Delante

Si logra acceder a la presidencia, Sánchez enfrentará un Congreso donde su partido tendrá una representación minoritaria, lo que complicará la implementación de sus propuestas más ambiciosas, como la reescritura de la Constitución.

La primera ronda de votaciones ya estuvo marcada por el caos, con problemas logísticos que llevaron a retrasos en el sufragio. López Aliaga, quien sostiene su apoyo principalmente en Lima, ha cuestionado la validez de los resultados, mientras que Sánchez ha declarado su respeto por el proceso electoral.

“Las dificultades no afectaron la integridad de la elección”, afirmó, al tiempo que criticó la reciente renuncia del jefe del organismo electoral, considerándola parte de un complot para socavar la democracia.