«El Puma» Haile: El argentino detenido en Brasil por un nuevo caso de racismo

El argentino José Luis Haile, quien ha residido en Brasil durante los últimos dos años, se encuentra nuevamente en problemas legales. Este lunes, fue arrestado en un supermercado de Río de Janeiro tras proferir insultos racistas y sexistas a una trabajadora, lo que le ha valido la prisión preventiva.

La situación ocurrió cuando Haile, furioso por la demora de la repartidora, dirigió su ira hacia Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, llamándola “negra puta” ante la mirada de otros clientes. Un compatriota fue quien reportó su comportamiento a las autoridades, lo que resultó en su detención inmediatamente después.