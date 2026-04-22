«El Puma» Haile: El argentino detenido en Brasil por un nuevo caso de racismo

Escándalo en Río de Janeiro: Argentino detenido por insultos racistas
José Luis Haile, un argentino de 67 años, protagoniza un nuevo episodio polémico en Brasil tras agredir verbalmente a una repartidora en un supermercado carioca.
El argentino José Luis Haile, quien ha residido en Brasil durante los últimos dos años, se encuentra nuevamente en problemas legales. Este lunes, fue arrestado en un supermercado de Río de Janeiro tras proferir insultos racistas y sexistas a una trabajadora, lo que le ha valido la prisión preventiva.
La situación ocurrió cuando Haile, furioso por la demora de la repartidora, dirigió su ira hacia Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, llamándola “negra puta” ante la mirada de otros clientes. Un compatriota fue quien reportó su comportamiento a las autoridades, lo que resultó en su detención inmediatamente después.
Un pasado conflictivo en La Plata
Conocido entre los platenses como un ferviente hincha de Boca Juniors, Haile no es ajeno a los conflictos. En 2016, su nombre ya había sido destacado por una agresión violenta en La Plata, donde, tras una disputa por el precio de dólares, propinó una golpiza a otro ‘arbolito’. A pesar de ser detenido, rápidamente recuperó su libertad.
De vendedor de choclos a preso en Brasil
Desde su llegada a Río, Haile se dedicó a vender choclos en las playas cariocas, haciendo uso de un carro llamado Milho gourmet. A menudo compartía su entusiasmo por la vida en Brasil a través de las redes sociales, donde se mostraba sonriente y en camaradería con la gente local.
Sin embargo, su situación ha dado un giro drástico. Tras el escándalo de su reciente arresto, su nombre ha resurgido en los medios argentinos, recordando el caso de