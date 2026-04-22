Impactante tiroteo en Teotihuacán: una mujer muere y 13 heridos tras ataque desde la pirámide

Tiroteo en Teotihuacán: un día de terror en las pirámides

Un ataque violento en uno de los destinos turísticos más visitados de México ha dejado un saldo trágico y mucha incertidumbre entre los visitantes y autoridades.

Este lunes, el emblemático sitio arqueológico de Teotihuacán se convirtió en escenario de un ataque sin precedentes. Un hombre, conocido como Julio César Jasso Ramírez, abrió fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de una turista canadiense y dejando heridas a catorce personas más.

Un momento de pánico en las pirámides

Alrededor de las 12:00 horas, los turistas que se encontraban en las pirámides de la Luna y del Sol vivieron momentos de horror. Laura Torres Cano, una visitante originaria de Taxco, relató que al entrar al recinto, creyó que los disparos eran fuegos artificiales hasta que se dio cuenta de la realidad. «Vi al hombre disparando desde lo alto de la pirámide», recordó. Los gritos y el caos se desataron rápidamente. Edgar Pérez, un trabajador que estaba realizando labores de mantenimiento en el sitio, describió la situación: «Nos espantamos, no sabíamos hacia dónde correr».

Imágenes que estremecen

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa al atacante desde la cima. «Tenía gente como rehenes», aseguró Torres, quien también grabó el ataque con su teléfono. Las grabaciones muestran a personas tiradas en el suelo en medio del descontrol.

Intervención policial y cuestionamientos sobre seguridad

Los videos del incidente también captaron la desesperación de los visitantes instando a llamar a la policía, mientras otros pedían que subieran para detener al atacante. Algunos policías se parapetaron detrás de sus patrullas, buscando minimizar el riesgo de más heridos. La polémica se intensificó al conocerse que el agresor logró ingresar a un sitio de alta afluencia turística con un arma, poniendo en duda la efectividad de los protocolos de seguridad. «Se supone que hay controles al ingresar, aquí vienen familias», comentó Laura Torres.

Investigación y cierre temporal del sitio