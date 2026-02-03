Elon Musk encabeza las 10 mayores fortunas del mundo en febrero de 2026

A lo largo del primer mes de 2026, Elon Musk reafirmó su dominio en la lista de multimillonarios, consolidándose como la persona más acaudalada del planeta con una fortuna que asciende a 775 mil millones de dólares.

Un Inicio de Año Espectacular para Musk

El empresario detrás de Tesla, SpaceX y xAI comenzó el año con un notable aumento de 48 mil millones de dólares en su patrimonio. Este crecimiento lo distancia aún más de Larry Page, cofundador de Google, quien ostenta una fortuna de 277 mil millones de dólares, casi medio billón menos que Musk.

El Impulso de xAI Holdings

El aumento de su patrimonio está vinculado al excelente desempeño de xAI Holdings, su empresa de inteligencia artificial, que logró recaudar 20 mil millones de dólares de inversores, elevando así su valor de mercado a 250 mil millones de dólares. Musk posee un 49% de la compañía, lo que incrementó el valor de su participación en 62 mil millones, alcanzando un total de 122 mil millones.

El Ascenso de otros Multimillonarios

Larry Page, tras sumar 20 mil millones en enero, se mantiene en el segundo lugar del ranking. A su vez, el cofundador de Google, Sergey Brin, escaló al tercer puesto tras aumentar su fortuna en 18 mil millones de dólares, alcanzando los 255 mil millones.

Mark Zuckerberg y su Resurgimiento

Mark Zuckerberg también tuvo un buen mes: el aumento del 8% en las acciones de Meta incrementó su capital en 19 mil millones, posicionándolo cerca de los 246 mil millones de dólares y permitiéndole avanzar un puesto en la lista.

Desafíos para Otros Magnates

Sin embargo, no todos los multimillonarios experimentaron alegría. Larry Ellison, cofundador de Oracle, enfrentó una caída del 17% en el valor de sus acciones, lo que redujo su fortuna en 34 mil millones de dólares, llevándolo del tercer al sexto puesto. Bernard Arnault, al igual que Ellison, sufrió pérdidas, viendo disminuir su capital en 26 mil millones de dólares.

El Regreso de Amancio Ortega

En una nota positiva, Amancio Ortega volvió a ingresar al top 10 de multimillonarios, a pesar de una ligera baja en su fortuna. Ortega, con 145 mil millones de dólares, desplazó a Steve Ballmer, quien cayó al puesto 13.

El Estado del Ranking de las Fortunas

Las diez mayores fortunas del mundo suman un total de 2,6 billones de dólares, manteniéndose estable a pesar de la volatilidad del mercado.

¿Quiénes Son los Más Ricos en Febrero de 2026?

1 – Elon Musk

2 – Larry Page

3 – Sergey Brin

4 – Jeff Bezos

5 – Mark Zuckerberg

6 – Larry Ellison

7 – Bernard Arnault

8 – Jensen Huang

9 – Amancio Ortega

10 – Warren Buffett

La mayoría de los integrantes de este exclusivo club son estadounidenses, con Arnault y Ortega como excepciones. Cada uno de estos multimillonarios cuenta con al menos 147 mil millones de dólares según los últimos informes.