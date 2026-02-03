ATE denuncia: ‘La nueva medición del Indec responde más a la política que a la técnica’

La reciente decisión del Gobierno nacional de no aplicar las nuevas ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha generado inquietud y malestar entre los funcionarios del INDEC. Raúl Llaneza, delegado de ATE, alza la voz en defensa de la independencia del organismo.

Malestar Entre los Trabajadores del INDEC

En declaraciones a Radio Punto a Punto, Raúl Llaneza expresó su sorpresa ante la medida adoptada por el Ejecutivo, manifestando que esto ha causado una profunda preocupación en el personal que trabaja en el INDEC. “Estoy consternado y con un grado de estupor frente a la decisión del Gobierno”, afirmó.

Una Decisión que Socava la Credibilidad

Llaneza alertó sobre el impacto negativo que esta acción tendrá sobre la credibilidad del instituto, señalando que los comentarios de los funcionarios evidencian un trasfondo político. “Es evidente que se trata de una elección política que contraviene la independencia de un organismo que debe ser imparcial”, indicó.

Exigencias por Mayor Autonomía

Desde hace años, ATE reclama por la autonomía del INDEC en relación con el poder político. Llaneza enfatizó que, desde 2008, el instituto depende directamente del Ministerio de Economía, lo que pone en riesgo su independencia. “No solo lo demandamos nosotros; es un clamor permanente”, subrayó.

Credibilidad en Juego

La decisión de frenar la actualización metodológica es vista como un golpe a la credibilidad que el INDEC había estado recuperando tras la gestión de Guillermo Moreno. Según Llaneza, la aprobación de esta medida por parte del actual presidente, Javier Milei, amenaza la solvencia del organismo.

Análisis Comparativos y Proyecciones Privadas

En su análisis, Llaneza hizo referencia a proyecciones de distintas entidades, como la Universidad Di Tella, para evidenciar que los datos deben ser interpretados con rigor. “No es razonable cuestionar a una universidad que se reconoce por su seriedad y solidez. El ministro ya anticipó que la cifra rondaría el 2,5%”, aseguró.

Expectativas No Cumplidas

Días atrás, el Gobierno anunció que se implementarían nuevas ponderaciones en el IPC. Sin embargo, Llaneza recordó que estas declaraciones se han quedado en promesas vacías. “El mismo Guillermo Francos afirmó en noviembre que se avanzarían con los nuevos métodos, pero nada ha cambiado”, lamentó.

Cuestionamientos a la Oportunidad de la Medida

Frente a la decisión de no implementar los nuevos ajustes, Llaneza fue rotundo: “No hay ningún argumento técnico detrás de esto, solo decisiones políticas que chocan con la realidad del INDEC”.

Un Llamado a la Independencia Institucional

Finalmente, Llaneza concluyó que la solución a largo plazo debe ser una mayor institucionalización del organismo, buscando que el INDEC sea independiente no solo del ministro de Economía, sino de cualquier tipo de influencias políticas.