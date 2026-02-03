Exmarido de Jill Biden acusado de asesinar a su esposa en Delaware

La detención de William Stevenson ha conmocionado a Estados Unidos, revelando un trágico desenlace en una historia familiar que incluye a la ex primera dama.

Detalles de la Detención

William Stevenson, de 77 años, fue arrestado el lunes y enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, Linda Stevenson, según un comunicado de las autoridades el martes.

El Trágico Suceso

La noche del 28 de diciembre de 2025, la policía del condado de New Castle respondió a un informe de disturbios domésticos en la residencia de los Stevenson. Al llegar, encontraron a Linda sin respuesta en la sala de estar. A pesar de los esfuerzos de los oficiales por reanimarla, no lograron salvarla.

Investigación en Curso

La policía confirmó que el cuerpo de Linda fue entregado a la División de Ciencias Forenses de Delaware, donde se realizará una autopsia para determinar las causas y circunstancias de su fallecimiento.

Un Vínculo con la Historia Americana

Jill Biden, antes Jill Tracy Jacobs, estuvo casada con William Stevenson en febrero de 1970, mientras era estudiante de 18 años en la Universidad de Delaware. La pareja mantuvo la unión durante cinco años, tras lo cual Jill conoció al senador Joe Biden en 1975.

Situación Actual de Stevenson

En la actualidad, Stevenson se encuentra bajo custodia en la Institución Correccional Howard Young, tras no poder abonar la fianza de 500,000 dólares.

Silencio de la Oficina Biden

La Oficina de Joe y Jill Biden no ha emitido comentarios sobre la situación hasta el momento.