Emergencia en Corea del Sur: Reunión urgente tras caída de la bolsa

La inestabilidad en los mercados financieros ha llevado a Corea del Sur a convocar una reunión de emergencia para abordar la drástica caída que ha afectado a miles de inversionistas. Este encuentro, programado para el miércoles por la noche, se centra en las decisiones que pueden determinar el futuro económico del país.

El Colapso del Mercado y sus Consecuencias

El índice Kospi ha experimentado una caída cercana al 40% desde junio, lo que ha desencadenado una serie de ventas masivas tras el desalentador informe de resultados de SK Hynix Inc. Este panorama ha creado una preocupación notable sobre la viabilidad de la inversión en inteligencia artificial y ha llevado a muchos a retirar sus fondos, provocando la activación de mecanismos de interrupción en el mercado por segundo día consecutivo.