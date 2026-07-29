Helicóptero se estrella en San Juan: neblina en la zona y peritajes en marcha

Fatalidad en San Juan: Un helicóptero cae y provoca la muerte de sus siete tripulantes

La tragedia aérea en San Juan ha conmocionado al país, con la confirmación de la muerte de los siete tripulantes a bordo. Las investigaciones para esclarecer las causas de este accidente ya han comenzado.

Apenas ocurrido el siniestro, las autoridades se centraron en analizar lo que pudo haber llevado al helicóptero a caer. Uno de los primeros indicios que se consideran es la neblina densa que afectaba la visibilidad en la zona.

La neblina como posible factor determinante

La neblina es un fenómeno que reduce la visibilidad y se produce por la condensación de humedad en el aire. En este caso, se estima que la visibilidad podría haber caído entre uno y diez kilómetros, algo que resulta crítico para la navegación aérea.

Declaraciones del intendente de Valle Fértil

Mario Riveros, el intendente de Valle Fértil, afirmó que en la mañana del accidente predominaba la neblina en la región. «Estaba en mi despacho cuando recibí la noticia. El jefe del escuadrón policial nos comunicó que un helicóptero había tenido un siniestro. Defensa Civil confirmó que había neblina en la zona», declaró Riveros en una entrevista.

Investigaciones en marcha

A pesar de que la visibilidad es un foco de investigación, se están examinando los restos del helicóptero para determinar si hubo algún fallo mecánico que condujera a la tragedia en el Parque Provincial Ischigualasto.

Dificultades en el área del accidente

Riveros destacó la dificultad de acceso al lugar donde se encontró la aeronave, lo que complicó las operaciones de rescate. «El lugar no era muy accesible», comentó.

Dispositivo de localización

El éxito del operativo de búsqueda dependió crucialmente del transmisor de localización de emergencia, un equipo obligatorio en aeronaves que se activa automáticamente en caso de siniestro.

Compromiso de las autoridades

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) aseguró que continúan investigando las causas del accidente mientras mantienen un contacto permanente con los organismos competentes. «Colaboraremos con todas las acciones necesarias y acompañamos a las familias afectadas en este difícil momento», expresaron desde la AFE.

La ubicación del siniestro

El accidente ocurrió en el campo Caballo Anca, una vasta área deshabitada entre Jáchal y Valle Fértil. Este terreno de casi 64,000 hectáreas se encuentra a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y está alejado de las rutas turísticas tradicionales, complicando aún más el rescate.

Mejores accesos para los rescatistas

Los rescatistas tuvieron que sortear grandes dificultades para llegar al lugar. Mientras algunos accedieron en camioneta desde La Rioja, otros debieron caminar 13 kilómetros desde el lado de San Juan, donde el camino era aún más complicado.

Contexto del helicóptero accidentado

El helicóptero, un Bell 407-KGR, pertenecía a la empresa privada JasFly. Este servicio fue contratado por la AFE para brindar una capacitación en la región. Curiosamente, la aeronave había estado en funcionamiento un día antes, realizando un tour aéreo con periodistas sobre la capital sanjuanina.

Peritajes en curso

La Junta de Seguridad en el Transporte está llevando a cabo el peritaje. Tras las primeras evaluaciones, se determinó que especialistas de Córdoba inspeccionen los restos de la nave para investigar detalladamente las causas del accidente.

Factores a considerar en la investigación