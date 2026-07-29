Día del Sobregiro de la Tierra: ¿Qué significa y por qué se adelanta cada año?

¡Cuidado! Este 30 de julio alcanzamos el Día del Sobregiro de la Tierra

El 30 de julio marca un alarmante día en el calendario: el momento en que la humanidad agota más recursos de los que nuestro planeta puede regenerar en un año.

Con la creciente demanda de recursos naturales, la Global Footprint Network ha revelado que, si la Tierra fuera un banco, este jueves estaríamos en números rojos, con un consumo que supera en un 73% las capacidades del planeta. Para sobrevivir el resto del año sin caer en el déficit ecológico, necesitaríamos 1.73 Tierras más.

El fenómeno del Sobregiro de la Tierra

Desde la década de 1970, cada año hemos visto un adelanto en la fecha del Día del Sobregiro. Este fenómeno refleja el creciente desbalance entre la demanda humana y la capacidad regenerativa de los ecosistemas. En 2021, la fecha se retrasó levemente debido a las restricciones por la pandemia, pero en general, la tendencia es preocupante.

Consumo desmedido: una preocupación global

La humanidad enfrenta múltiples factores que impulsan este consumo desmedido. Actividades como la quema de combustibles fósiles, el uso excesivo del agua y la tala indiscriminada están llevando al planeta al límite. Según la Global Footprint Network, «el uso excesivo agota el capital natural y amenaza la seguridad económica global.» Sin embargo, mientras la fecha del sobregiro se ha mantenido en torno al final de julio y principios de agosto durante los últimos 15 años, esto no significa que la situación esté mejorando; el daño es acumulativo, y cada año aumenta nuestra “deuda ecológica”.

Países en la cuerda floja: Uruguay y Argentina

En un análisis reciente, Uruguay se destacó como un modelo en acciones de sostenibilidad, siendo uno de los poquísimos países que abordan la seguridad de recursos como una prioridad real. En contraposición, Argentina recibió la calificación más baja en cuanto a estrategias de consumo sostenible. A nivel global, la Unión Europea tampoco está exenta de críticas, cayendo a su nivel más bajo en materia de sostenibilidad. Esto pone de relieve la desconexión entre el discurso político y las decisiones económicas efectivas que afectan a nuestras economías.

Urgente reconsideración