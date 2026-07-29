El canciller argentino viajará a China para impulsar negocios y finanzas

Pablo Quirno, el canciller argentino, anunció su intención de visitar China para avanzar en acuerdos comerciales y financieros, un paso crucial antes de que el presidente Javier Milei se reúna con Xi Jinping.

Buenos Aires, 29 de julio (EFE) – El canciller argentino, Pablo Quirno, reveló este miércoles su plan de viajar a China con el objetivo de fortalecer la relación bilateral en el ámbito comercial y financiero. Este viaje es un paso previo a la concreción de un encuentro entre el presidente Javier Milei y su homólogo chino, Xi Jinping.

Un Viaje en Puertas Abiertas

En entrevista con Radio Mitre, Quirno aclaró que la fecha de su visita aún no está confirmada. Sin embargo, afirmó que su expedición al gigante asiático se realizaría junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, así como el ministro de Economía, Luis Caputo.

Progreso en Conversaciones Comerciales

El canciller destacó que actualmente se están llevando a cabo negociaciones acerca de temas comerciales que están en su fase final. «Tan pronto como se resuelva eso, la intención es viajar a China», comentó Quirno, reafirmando el compromiso de Argentina en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Relaciones Bilaterales Sólidas

Quirno manifestó que la relación entre Argentina y China se encuentra en buen estado, señalando que las conversaciones comerciales y financieras están en marcha, aunque no ofreció detalles específicos sobre los acuerdos que se están negociando.

Perspectivas de un Encuentro de Alto Nivel

El canciller también mencionó que, tras su visita a China, podría llevarse a cabo un viaje del presidente Milei al país asiático. Cabe destacar que China es el segundo socio comercial de Argentina, justo detrás de Brasil, lo que subraya la importancia de esta relación en el contexto de la economía argentina.