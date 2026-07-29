Bitcoin se hunde tras anuncio de la Fed: ¿qué sigue?

La reciente reunión del FOMC ha dejado al mercado cripto con muchas preguntas. ¿Qué rumbo tomará Bitcoin tras la decisión de mantener las tasas de interés?

El 29 de julio, el mercado de criptomonedas centró su atención en la reunión del FOMC. Cuando la Reserva Federal incrementa las tasas de interés, los inversores suelen retirar capital de activos de riesgo como Bitcoin en busca de opciones más seguras. En cambio, cuando las tasas permanecen estables o disminuyen, el capital vuelve a fluir hacia estos activos.

Decisión de la Reserva Federal: Mantiene las Tasas

Este martes, la Fed decidió mantener sin cambios el rango de fondos federales entre 3,50% y 3,75%. Teóricamente, esta decisión debería haber beneficiado a Bitcoin; sin embargo, el mercado reaccionó de manera negativa.

A pesar de la decisión de mantener las tasas, tres miembros del FOMC, Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan, votaron a favor de un aumento. Esta disidencia, aunque no prosperó, logró sacudir la confianza en los mercados de riesgo.

La Nueva Comunicación de la Reserva Federal

Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, adoptó un enfoque comunicativo diferente. «Los participantes del mercado deben aprender a jugar a la pelota, no al árbitro», afirmó, dejando claro que no se darán señales anticipadas sobre futuras decisiones de política monetaria.

Este cambio representa un contraste notable con la administración de Jerome Powell, que solía preparar al mercado con tiempo. Para el sector cripto, donde gran parte del análisis de precios se basaba en anticipaciones, esto podría resultar en mayor volatilidad.

La Reacción de Bitcoin y el Contexto del Mercado

La respuesta del mercado cripto fue intensa y rápida. En las horas previas a la decisión, Bitcoin cayó a mínimos de once días, tocando los u$s62.000. Tras la confirmación de que las tasas se mantenían, el activo experimentó un rebote, alcanzando u$s64.237 —aún distante de los u$s65.000 que el mercado intentó consolidar la semana anterior.

El S&P 500 también mostró signos de debilidad, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se situaron en 4,62%, lo que sugiere que el capital institucional podría preferir la seguridad de la renta fija ante la volatilidad del criptoactivo.

Expectativas para Octubre: Una Posible Subida de Tasas

Los análisis futuros revelan que los mercados están mirando hacia la reunión de octubre. Actualmente, las probabilidades de un aumento de 25 puntos básicos se estiman en un 72%. De ser así, la tasa de fondos federales podría alcanzar entre 4,00% y 4,25% a fines de año, lo que representaría un desafío adicional para el mercado cripto.

Repercusiones del Simposio de Jackson Hole

El próximo simposio de Jackson Hole se presenta como un momento clave para Bitcoin. Warsh reconoció que aún no tiene claro qué mensaje enviará, lo que puede ser interpretado como una señal de incertidumbre que podría afectar al mercado.

A lo largo de los años, este evento ha influido significativamente en el precio de Bitcoin, convirtiéndose en una fecha a seguir de cerca por todos los inversores.

Niveles Clave para Bitcoin y el Futuro del Mercado

Los niveles técnicos que determinarán la próxima fase para Bitcoin están en el horizonte. Una recuperación por encima de u$s69.500 podría señalar el inicio de una recuperación sostenida, mientras que perder el soporte de u$s62.000 podría llevar a revisitar mínimos anteriores.

La situación macroeconómica sigue siendo el factor determinante; si los datos de inflación muestran un aumento, la probabilidad de una nueva subida podría acentuarse. En cambio, si la presión inflacionaria se alivia, Bitcoin podría encontrar espacio para una recuperación más sólida.

Por ahora, Bitcoin cotiza en u$s64.237, y el futuro de este activo digital está ligado de cerca a los movimientos de la Reserva Federal y la situación económica global.