Exgobernador de São Paulo critica apoyo de Milei a candidato presidencial brasileño

La reciente participación del presidente Javier Milei en el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro ha generado una tormenta política en Brasil. Su presencia en un contexto electoral ha suscitado críticas y debate sobre las implicancias de su intervención.

El exgobernador de São Paulo, João Doria, compartió su análisis sobre este acto controversial en una entrevista con Modo Fontevecchia. Doria, quien ha mostrado su desaprobación hacia Lula da Silva y el extremismo en la política brasileña, reflexionó sobre el efecto de esta polarización en las relaciones internacionales y el rol que debe jugar la diplomacia.