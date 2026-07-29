El Banco Central adquiere más dólares: reservas alcanzan los US$ 49.000 millones

El Banco Central Adquiere US$ 36 Millones, Pero las Reservas Caen Por Debajo del Promedio Mensual

En un giro inesperado, el Banco Central de Argentina adquirió solo US$ 36 millones, marcando una pausa en su racha de compras que se extendió por 135 días consecutivos.

Detalles sobre las Reservas

Las reservas brutas del país alcanzaron los US$ 49.200 millones, mientras que las reservas netas se ubicaron en US$ 11.677 millones, según el economista Federico Machado.

Hasta la fecha, el Banco Central ha acumulado US$ 1.999 millones solo en este mes, y un total de US$ 13.164 millones en lo que va del año. Sin embargo, el reciente informe destaca que la decisión de no realizar compras se dio en el contexto del fixing de la LELINK D31L6, que vence este viernes.

Impacto del Fixing en las Compras

La consultora PPI sugiere que la pausa en la compra de dólares no fue fortuita. «Los días que coinciden con el fixing de instrumentos vinculados al dólar, el Banco Central tiende a moderar sus adquisiciones en el mercado oficial», explicaron.

En todos los episodios de ajuste de estos instrumentos durante el 2026, las compras del Banco Central han estado por debajo del promedio diario mensual. Hasta el martes, el monto máximo de compra había sido de US$ 55 millones, mientras que el mínimo fue de US$ 32 millones.

La Situación del Dólar en el Mercado

Respecto a las cotizaciones, el dólar oficial se mantuvo estable, cerrando a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, lo que representa una caída de 5 pesos respecto al martes. El dólar blue, por su parte, permaneció sin cambios, situándose en $1.550 y $1.570.

El dólar mayorista se vendió a $1.496, con una baja de dos pesos. En el segmento financiero, el MEP se comercializó a $1.524,7 y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.585,8.