Tragedia en San Juan: El gobernador Marcelo Orrego expresa su ‘inmenso dolor’

Tragedia en San Juan: Siete víctimas tras el accidente de helicóptero en capacitación de combate de incendios

Un devastador accidente aéreo en San Juan ha dado lugar a un profundo luto en la provincia, luego de que un helicóptero se desplomara durante un curso de capacitación en la lucha contra incendios forestales, resultando en la muerte de siete personas.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, compartió su «inmenso dolor» por la pérdida de las víctimas, quienes eran reconocidos servidores públicos. Actualmente, Orrego se encuentra en Londres participando en encuentros con fondos internacionales.

Los Ocupantes del Helicóptero: Héroes Caídos

Entre los fallecidos se encuentran figuras destacadas como el Subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el Subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

Fallecimientos que Conmocionan a la Comunidad

Además de los funcionarios locales, también perdieron la vida tres profesionales de Córdoba: Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego; Rodrigo Aimeta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego; y Matías Valenzuela, piloto de una empresa de Buenos Aires.

Dolor y Respeto: Duelo Provincial

El gobernador Orrego, en su publicación, destacó que estas personas dedicaron su vida al servicio de la comunidad y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas. «Tuvieron el honor de trabajar junto a ellos en diversas situaciones», mencionó, haciendo eco de la admiración que sentía por su compromiso. Orrego también anunció un duelo provincial de tres días, durante el cual la bandera se izará a media asta y se suspenderán todos los actos festivos estatales.

Apoyo de Líderes Provinciales

El vicegobernador Fabián Martín y la ministra de Gobierno Laura Palma también expresaron sus condolencias, lamentando la monumental pérdida que afecta a la provincia y subrayando la tristeza que embarga a la comunidad sanjuanina en estos momentos difíciles.

Detalles del Accidente Aéreo

El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias, estaba en su ruta hacia La Rioja para colaborar en el control de un incendio forestal. Las causas del siniestro aún se están investigando, mientras que las autoridades han confirmado la muerte de todos los ocupantes tras la caída.

A medida que avanza la investigación, la comunidad sanjuanina continúa expresando su dolor por la pérdida de estos valientes servidores públicos, cuyo compromiso con la seguridad y bienestar de la población jamás será olvidado.